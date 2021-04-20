解決委國人道危機 提供18萬學童食物

委內瑞拉與聯合國世界糧食計畫署達成協議，援助陷入人道危機的委內瑞拉，為該國學童提供食物。聯合國世界糧食計劃署（WFP）和委內瑞拉官員在19日表示，雙方已共同簽署一份諒解備忘錄，計劃提供委內瑞拉18.5萬名兒童學校營養餐，並期望能逐步擴大人數，在2022至2023學年結束時，令150萬名兒童受惠。

提供學童校餐

委內瑞拉因政治經濟危機，導致國民長期面臨糧食短缺的問題，根據《路透社》報導，WFP在一份聲明中表示，該計畫將提供委內瑞拉18.5萬名兒童食物，並計劃在2022至2023學年結束時，擴大至150萬名兒童。

WFP提到，WFP與委內瑞拉共同簽署一份諒解備忘錄，並據此在該國建立據點，展開人道主義行動。WFP計劃為委內瑞拉兒童提供學校營養餐，特別是學前和特殊教育學校，並且會投資於學校食堂的修復，以及學校工作人員的食品安全實踐培訓。

盼逐步擴大援助範圍

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅在國家電視台發表談話表示，這是邁向一系列雄心勃勃計畫的第一步，將提供食物給委內瑞拉全體人民。WFP執行董事比斯利也在現場，他說：「感謝您允許我們獨立，且不讓任何人將我們的工作政治化。」世界糧食計劃署先前曾聲明，學校是以獨立的方式影響社區最合適的平台。

「與世界糧食計劃署達成在委內瑞拉展開行動的協議，非常重要。」委內瑞拉援助組織Accion Solidaria負責人費利西亞諾·雷納也在推特上寫道，「我們希望它能建立雙方之間的信任，以擴大行動的領域。」

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