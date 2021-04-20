英否認種族主義存在 聯合國強烈譴責

英國否認國內仍有種族主義行動，繼國內反彈後，聯合國也公開譴責英國的調查結果。英國首相強森於去年成立的種族主義調查委員會發表其報告，內容大量合理化種族主義與歧視，聯合國相關人權組織於週一痛批其為「合理化種族主義」的報告。

英種族主義報告

自去年美國反種族主義抗議興起後，強森宣布成立委員會，調查英國的種族不平等，然而該組織日前公布的報告卻引發英國國內反彈，首相競選人多琳•勞倫斯將其稱為「種族主義者的綠燈」，英國人權團體Black Lives Matter於致強森的公開信中指控，該報告「粉飾了黑人和少數族裔社區每天面臨的挑戰」。

據《iNews》報導，上個月委員會主席托尼・塞維爾發表這份長達 258頁的報告 ，此後引發了廣泛的反對。該報告認為，該國「不再」針對少數民族操縱種族主義，並認為家庭結構和社會階級對人們生活的影響遠大於種族。

聯合國強力譴責

該報告發布後，據《CNN》報導，聯合國非洲人後裔專家工作組週一表示，工作組對英國的作法感到震驚，認為英國「試圖將種族主義與刻板印象包裝成事實」，並呼籲英國應盡快收回這項報告。

此外，該工作組指出，該份報告的相關證據來源可疑，並大量引用合理化種族主義的常見論述，在嘗試合理化白人至上主義時，英國卻反向承認了過去曾發生的種族主義悲劇，並提供了相應的證據。

然而，英國首相強森仍堅持，英國並未在制度上對少數民族施加種族主義；首相發言人則痛批，聯合國的結論「曲解調查結果」，並為英國作為「人權捍衛者」的歷史角色感到驕傲。

英種族主義的影響

《英國廣播公司》指出， 2017年《種族差異審查》中指出，種族主義造成英國教育、健康、就業，以及司法待遇上的落差，且黑人、少數民族在工作待遇及就業率上，均低於白人，且甚至有報告指出，英國內政部存在完全忽略並輕視種族主義的問題。

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