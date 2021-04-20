兩岸如果爆發戰爭，澳洲會去馳援台灣嗎？

澳大利亞國防軍總司令安格斯·坎貝爾（Angus Campbell）在印度「瑞辛那對話」期間發表講話警告稱，中國大陸和台灣之間爆發沖突將會是「災難性」的。他呼籲兩岸領導人通過對話解決分歧。

此前美國一名高級軍事人員透露，由於中國軍事實力擴張，澳美兩國正在討論如何應對台海戰爭。

與之相呼應的是，澳大利亞前國防部長克裡斯托弗·派恩 (Christopher Pyne) 在阿德萊德大學法學院演講時明確提出亞洲現在「更有可能」爆發戰爭，而台灣「最有可能成為下一個爆發點」。

新南威爾士大學國防問題專家張健副教授則認為，目前台灣海峽爆發戰爭的可能性並不高。他在接受德國之聲采訪時說：「澳大利亞國防軍總司令的講話是對台海最近出現日益緊張局面的一種擔憂。他擔心台海發生戰爭，但是不能把他的講話解讀為澳大利亞和美國在台一旦發生沖突就必然會采取武力干涉的立場。」

「特別是不能認為澳大利亞的持有這樣一個立場。」張健認為，一旦台海發生沖突，有很大可能中國和美國之間會產生連帶沖突，這樣會造成嚴重的後果。

「台海一旦發生沖突，那麼很有可能中美會圍繞台灣問題發生重大的軍事沖突，甚至會發生全面的武力沖突，進而升級到戰爭的情況。這樣的後果比較嚴重。」他說。

張健副教授認為，最近一段時間中國大陸對台灣的軍事壓力升高、媒體報道增多，甚至是匿名軍方人士或政府官員就台灣問題發表評論，導致公眾認為台海沖突到了一觸即發的地步。

但是，他認為台海兩岸在「短期甚至中期發生沖突的可能性還是比較小的」，因為「台灣在近期宣布正式獨立的可能性很小。」

對於中國大陸而言，由於台灣問題的局勢顯得愈發緊張，就必須要采取軍事行動，展示一種姿態，「表示對台灣獨立的制衡」。

美澳是否介入台海戰爭取決於中國軍力

張健對於美國和澳大利亞會采取何種方式介入台海可能發生的戰爭持觀察態度。他認為中國大陸近年來軍力發展的主要目的之一就是拒止美國參與台灣的軍事沖突。

「究竟美澳會采取什麼樣的行動，仍然是不可預知的」，他說，「這取決於在相當長的時間裡中國軍力的情況。」

他表示，這是美國始終保持戰略模糊立場的原因，和美國具有同盟關係的澳大利亞也會採取類似的態度，要衡量沖突爆發的時機和軍力上的對比。

「美國沒有明確表明以什麼樣的方式來介入台海的沖突，也沒有表明它在台海問題上完全不介入。」

「美國直接介入台海問題的方式、軍事手段和反應程度取決於這樣一個時間情況、具體原因以及和中國之間的軍力對比」，他對德國之聲表示，「澳大利亞應該和美國相同，所以究竟美澳會以什麼樣的形式做出反應還處於不明確的狀態。」

如美國介入台海戰爭，澳洲可能一同參與

儘管張健認為台海爆發沖突的可能性比較低，但是他也表示一旦美國選擇介入沖突，也會聯動澳大利亞。

澳大利亞和美國是盟國，且在眾多多邊領域存在合作。但是澳大利亞對於是否會跟隨美國介入台海沖突卻有不同看法。

「在台海爆發沖突、美國又捲入的狀況下，澳大利亞是否有義務參與沖突並且支持美國取決於如何解釋澳美同盟。」

「2004年，當時的澳大利亞外長亞歷山大·唐納（Alexander Downer）曾經在回答記者提問的時候說，台灣問題不屬於澳美同盟的範疇。」張健介紹說。

他認為對於澳美同盟關係的解讀以及如何處理澳大利亞國內的看法是問題的關鍵。「一旦發生軍事沖突的情況下，澳美同盟要求雙方採取什麼樣的形式相互保護還是有一定的模糊性。」

「一旦一方在太平洋地區受到了軍事的威脅或者攻擊，那麼雙方需要協商來共同應對，具體應對的措施，還必須要服從雙方國內的法律程序。也就是說並不代表雙方必須馬上就採取軍事行動。」

張健副教授同時指出，儘管受制於客觀環境，但是不能完全排除澳大利亞加入美國介入台海沖突的可能性。

「澳美同盟在過去幾十年確實越來越強化，並且澳大利亞在二戰以後參與了美國發動的幾乎所有戰爭。從這個角度來講，澳大利亞參與美國軍事行動的可能性是比較大的。」

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