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盧安達大屠殺反思 專家：法國應負責

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
盧安達和法國針對盧安達種族屠殺的報告，有可能成為兩國關係和緩的轉折點。圖／Photo from網路截圖
盧安達和法國針對盧安達種族屠殺的報告，有可能成為兩國關係和緩的轉折點。圖／Photo from網路截圖

由盧安達政府發起的一份報告顯示，發生於1994年、造成80萬人喪命的種族屠殺中，當時法國為了穩固在非洲的勢力，和主導屠殺的胡圖族關係密切，對種族屠殺視而不見甚至試圖掩飾。日前，法國總統馬克宏也發表了調查報告，顯示當時法國確實沒有積極介入阻止悲劇，而外界認為馬克宏此番表態，可能是為了改善與中非國家關係的第一步。

對屠殺視而不見

半島電視台報導，盧安達政府於2017年，委請專家學者針對盧安達屠殺事件的報告。內容指出，法國當時為了穩固在非洲的殖民勢力，對於屠殺非但沒有阻止，甚至試圖掩蓋，時任總統的密特朗和主導屠殺的胡圖族關係密切。

報告甚至指出，密特朗對於屠殺行動早有知悉，儘管「有作出警告」，但仍然支持當時胡圖族的首領、前盧安達總統尤文納爾．哈比亞里馬納的政府對圖西族揮下屠刀。盧安達種族屠殺發生於1994年，當時胡圖族對圖西族發起攻擊，在短短100天內造成80多萬人喪生，而此屠殺事件也造成盧安達往後長達10年的政局動盪。

法國試圖和緩

美聯社報導，馬克宏政府於2019年也委請十多名專家學者，針對盧安達事件分析調查，並在盧安達政府公布報告後一個月，也公開報告結果，承認當時法國政府對種族屠殺「視而不見」，反應不夠積極，才釀成悲劇，並承認法國對於盧安達悲劇無法卸責。外界認為，馬克宏對於盧安達事件的表態，是為了改善與中非關係的第一步。

盧安達外交大臣文魯特．比魯塔向媒體表示，雖然兩國的報告細節不同，但內容詳盡，結論也相近，可能是讓兩國關係和緩的重要轉折點，也表態在這次的報告過後，正準備與法國建立「新關係」，但仍希望法國能嚴懲當時的罪魁禍首。

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屠殺 法國 馬克宏

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