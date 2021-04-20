《環保少女》批譚德塞疫苗不平等「就像氣候危機」

瑞典環保少女童貝里昨日（4/19）參與世界衛生組織（WHO）視訊記者會，與秘書長譚德塞展開對話，童貝里表示透過她的基金會捐款10萬歐元（約338萬台幣）給疫苗全球取得機制（COVAX），解決新型冠狀肺炎（COVID-19）疫苗不平等的問題，資金來自所獲得的獎項與出書所得，「高收入國家中約4人中有1人接種疫苗，而低收入國家中只有約500人中有1人接種疫苗」、「就像氣候危機一樣，我們首先需要幫助最脆弱的族群。」並提及越來越多科學研究顯示流行性疾病與氣候之間的密不可分，「除非我們徹底改變生活與對待大自然的方式，否則未來會經歷更頻繁、更具破壞性的流行性疾病。」

出生於2003年瑞典斯德哥爾摩，格蕾塔．童貝里（Greta Thunberg）2018年發起了全球「為氣候罷課」運動，抗議政府對氣候危機不採取積極行動，自那時起，鼓舞數百萬的年輕人在街頭和網上進行遊行示威，要求世界各國領導人聽聽科學，並採取行動保護未來環境，2019年成立格蕾塔．童貝里基金會，並在同年獲選為《時代雜誌》年度風雲人物，成為該刊物史上最年輕的得獎人。獲獎無數、持續發揮自身影響力的她，不僅陸續捐出獲得獎項的所得，曾將100萬歐元的葡萄牙人權獎金全數捐出，致力於保護環境、阻止氣候變遷的團體，今年的世界地球日，童貝里也即將參與由拜登總統與40位世界領導人舉行的氣候峰會，於美國國會發表線上演說。

瑞典15歲傳奇少女站上世界舞台，童貝里首部個人傳記電影《環保少女：格蕾塔》（I Am Greta），近期即將在台灣上映，由瑞典導演內森．格羅斯曼（Nathan Grossman）指導，記錄了這位生態鬥士的充滿傳奇與爭議的一年，於第77屆威尼斯影展全球首映時，她坦言為氣候變遷倡議以來，受過不少網路霸凌與挑戰，有些人認為她的所言所行受到左派環團及父母操控，癡肥臃腫的照片，聯合國殿堂上的「How dare you?」憤怒少女形象深植人心，「有些人認為我在散佈陰謀論，說出的話也不是自己所想的」，並很滿意電影如實呈現，而不是網路上的惡意形塑「在這部電影裡，你可以清楚理解這些說法都不攻自破。」