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白俄人權遲未改善 美國再施加制裁

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

白俄羅斯的民主已經名存實亡！美國19日對白俄羅斯9家支持總統盧卡申科的國營企業施加新一波經濟制裁，並表示不滿盧卡申科於2020年的總統大選中涉嫌舞弊當選且強力鎮壓反對派的行為，要求無條件釋放反對派。白俄官方並未對此回應，而盧卡申科在莫斯科撐腰下，堅決不願下台。

施壓國營企業

根據《半島電視台》報導，美國國務院19日宣布，制裁白俄羅斯9家國營企業，範圍涉及石油貿易、輪胎製造、化學工業、煉油廠等不同產業，國務卿布林肯指出，這些國有企業涉嫌以財務援助盧卡申科，讓他能更有力鎮壓白俄羅斯的示威民眾，並破壞國家法治。

制裁聲明表示，白俄羅斯政府持續對國內人權進行打壓，已經違反了國際法，超過340名政治犯遭到關押，主要的反對派候選人、理論上去年勝選的季哈諾夫斯基目前仍在監獄中，國內知名異議部落客羅斯克仍在絕食抗議，因此要重啟自2015年後就沒有動用過的制裁。

當初西方國家為了要拉攏與普丁原本關係不佳的白俄羅斯，紛紛取消制裁並向白俄購買化肥、鋼鐵等原物料，並對該國出口汽車與醫藥物資，美國與白俄於2020年的貿易額甚至來到4.4億美元（1.12億出口、3.32億進口），不過從2月開始，由於境內記者遭到判刑，拜登政府便對白俄施加旅遊制裁。

白俄背後有普丁

不過由於白俄羅斯地處歐、俄緩衝地帶，普丁不希望白俄成為國安威脅，因此金援盧卡申科。面對歐盟與美國的制裁，盧卡申科都認為是西方國家試圖推翻他的行為。白俄羅斯3月有175人因為抗議，遭到警方逮捕。

《雅虎財經網》分析，白俄羅斯2020年的大選中，掌權25年的盧卡申科疑似作票使自己當選，引發全國示威四起，但他透過強硬鎮壓仍自行宣布當選，並大量逮捕抗議民眾與反對派重要意見領袖，引發西方國家抨擊。

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白俄羅斯 國務院 莫斯科

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