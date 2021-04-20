菲律賓將派軍艦進駐南海 宣示其資源主權

菲律賓總統羅德裡戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）周一表示，他准備派軍艦前往南海，就這個區域中有爭議部分的石油和礦產資源「宣示主權」。

伴隨著一些批評者抱怨杜特爾特的軟弱、拒絕施壓要求北京去遵守仲裁裁決，杜特爾特說大眾可以放心，他將維護菲律賓對南海石油和礦產等資源的主權。

南海仲裁裁決是在2016年7月12日宣布的，當時仲裁法院認定中國對南海的自然資源不享有「九段線」內的歷史權利，並幾乎全盤認同菲律賓提出的訴求。該裁決宣布後，迎來中國譴責該仲裁結果無效。

杜特爾特在深夜的一場公開演講上說：「我現在對捕魚沒太大興趣了，我不覺得有足夠的魚可以爭吵。但當我們開始想在中國海的腹地裡得到像石油這樣的資源，我會派我們的船只去那裡宣示所有權。」

即使他重申要與北京保持朋友關系，他說：「如果中國開始在那裡鑽探石油，我會告訴他們，這不是我們協議的一部分嗎？如果這不是我們協議一部分的話，我也會在那裡鑽探石油。」

杜特爾特一直尋求與中國結盟，他並不願意與中國領導層對抗。中國曾承諾他要提供數十億美元的貸款和投資，但其中大部分尚未實現，這讓菲律賓的民族主義者感到失望。

他多次表示，菲律賓無力阻止中國，挑戰中國進行的活動可能會讓他的國家面臨輸掉戰爭的風險。這位激進的領導人說，菲律賓沒有辦法以「不流血」的方式執行2016年的仲裁裁決。該裁決闡明了菲律賓在其專屬經濟區的主權權利。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應路透社的置評請求。菲律賓已對中國在南海的行動提出了數次外交抗議，最新的一次抗議指責其巨大的鄰國進行非法捕撈，並在其領海內集合了240多艘船只。

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