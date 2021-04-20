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美墨邊境兒童難民遽增9倍！兩任總統無對策

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國邊境的難民兒童數量激增，聯合國呼籲美、墨要儘速處理，但兩國政府目前都不太想碰。（Photo by Sumita Roy Dutta on Wikimedia under CC 4.0）
美國邊境的難民兒童數量激增，聯合國呼籲美、墨要儘速處理，但兩國政府目前都不太想碰。（Photo by Sumita Roy Dutta on Wikimedia under CC 4.0）

美國邊境兒童難民數量暴增，恐成人權隱憂！聯合國兒童基金會19日表示，試圖跨越美墨邊境兒童難民的數量從去年的380人激增至3500人，其中超過半數沒有雙親陪同。這些兒童多來自中美洲國家，家庭因為黑幫、暴力、天災等因素希望移民至美國，過去在川普時期遭阻擋，但拜登上任也無法改善。

半數無家長陪同

根據《英國廣播公司》報導，聯合國兒童基金會19日公布數據顯示，每天想跨越美墨邊境的兒童難民數量，從今年初的380人激增至3800人，最近幾天還以每天300人的數量激增，讓邊境的收容所快要無法支撐。兒童基金會拉美負責人古爾表示，他們擔心孩子與母親的生存狀況逐漸惡化。

《亞洲新聞台》指出，這些兒童多來自宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多與墨西哥，由於當地的黑幫、毒品暴力、天災的影響被迫離開家園。令人擔憂的是，超過半數在收容所的兒童沒有雙親陪伴，許多家庭在跨越邊境時因為逃避拘捕而走散，或是遭人口販子帶走。

加上美國邊境尚未解封，滯留在邊境的難民成了大問題。另外，墨西哥政府近日也打算加強南部邊境防守，讓更多越過邊境的難民被軍隊拘留。古爾擔心，邊境的難民收容所已經快要撐不下去了，當務之急是希望增加更多難民收容所，下階段則希望中美洲國家能儘速改善境內的動亂與窮困。

邊境難民成人球

據《CNN》報導，雖然拜登對移民態度較友善，不過為了安撫國內情緒，目前美國仍維持川普時期的政策，將多數難民的入境申請駁回，光是3月17日，欲入境的10萬難民中就有6萬人的申請遭到否決。

不過美國海關表示，兒童可以在豁免的範圍內，但這就讓更多家庭為了將小孩送進美國而破碎。無力處理難民的墨西哥去年也頒布法令，要求美國政府限縮遣返出境的難民數量，難民問題成為兩國皆不願處理的燙手山芋。

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