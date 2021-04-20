日本國寶藝術家草間彌生 控作品曾被安迪·沃荷等剽竊

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，92歲日本國寶藝術家草間彌生的特展「Kusama: Cosmic ­Nature」10日在紐約植物園盛大開幕。

回顧草間彌生1958年首次踏上紐約時，帶著比自己高的大尺寸作品到各大展覽場期盼吸引目光，大多數畫廊卻拒絕展示她的作品。草間彌生認為當時摯友安迪·沃荷以及其他男性同業抄襲她的作品，讓身無分文的草間彌生沮喪到自殘。

草間彌生1962年展示柔軟的雕塑作品，為藝術設計界首創。然而她的男性同儕歐登伯格（Claes Oldenburg）也展出了相同概念的軟雕塑，讓她深感創意被剽竊。草間彌生透露歐登伯格的妻子曾向她懺悔：「彌生，請原諒我們。」

1963年草間彌生在個展中展示一艘以柔軟陽具覆蓋的船，她還以船上重複圖像當作壁紙。草間彌生提到安迪沃荷來觀賞展覽時大喊著：「彌生，這是什麼？真是太棒了！」幾年後，安迪沃荷展出以重複的牛圖像壁紙，讓草間彌生崩潰了。

草間彌生1965年在小型畫廊首次展示鏡子房間，藝術家薩馬拉斯（Lucas Samaras）在數月後也做了一個類似的鏡子房間。這事促使悲痛的草間彌生跳出窗外，幸好跳到自行車存活下來。此後她開始遮住工作室窗戶，以防其他藝術家看到並複製她的想法。

草間彌生經歷數10年的掙扎，至今已成為全球最著名的在世女性藝術家，拍賣收入10年間增長了10倍以上，從2009年的930萬美元（約合新台幣2億6千萬元）躍升至2019年的9800萬美元（約合新台幣27億元）。她每天仍前往工作室裡繪畫。