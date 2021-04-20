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王室表態！威廉王子不挺歐超聯 稱「傷害熱愛的足球」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
由於這項新賽事提案和已有70多年歷史的歐洲冠軍聯賽有衝突，包括現任英國足球總會會長威廉王子和英國首相強森皆表態反對，強森更指名有關計畫將會「對足球非常有害」，並威脅要以政府力量介入、「採取一切措施保護比賽」。路透
由於這項新賽事提案和已有70多年歷史的歐洲冠軍聯賽有衝突，包括現任英國足球總會會長威廉王子和英國首相強森皆表態反對，強森更指名有關計畫將會「對足球非常有害」，並威脅要以政府力量介入、「採取一切措施保護比賽」。路透

12家歐洲頂級聯賽俱樂部宣佈同意加入一項名為「歐洲超級聯賽」（European Super League）的新賽事，引發一場世界足壇動蕩。

由於這項新賽事提案和已有70多年歷史的歐洲冠軍聯賽（UEFA）有衝突，諸俱樂部的這一舉動可能將動搖英格蘭、西班牙、義大利等多個歐洲足球傳統強國的職業聯賽制度根基，並可能延伸影響至世界杯、歐洲杯等國際賽事，如今已引來各界批評，包括英國王室。

現任英國足球總會會長威廉王子（William Prince）日前就表態反對歐洲超級聯賽的舉行，指出該賽事可能「損害我們喜愛的比賽」，並強調現在比以往任何時候都更須保護足球界。

此外，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相強森（Boris Johnson）皆表態反對，強森更指名有關計畫將會「對足球非常有害」，並威脅要以政府力量介入、「採取一切措施保護比賽」。

目前包括英超、西甲和義甲等大俱樂部已確定參與歐超聯的計畫，而法國和德國的俱樂部目前為止仍然未決定是否加入。

12家歐洲頂級聯賽俱樂部宣佈同意加入一項名為「歐洲超級聯賽」的新賽事，引發一場世界足壇動蕩。法新
12家歐洲頂級聯賽俱樂部宣佈同意加入一項名為「歐洲超級聯賽」的新賽事，引發一場世界足壇動蕩。法新

足球 英國 法國

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