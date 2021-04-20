加強存在和行動 歐盟定印太為戰略重點

（德國之聲中文網）歐盟外長4月19日發表的聲明寫道，歐盟成員國27位外交部長今天通過的理事會關於歐盟在印度洋-太平洋地區合作戰略的結論表明，歐盟認識到該地區日益重要，並承諾加強其與該地區伙伴的合作。

聲明稱，印太地區是世界的經濟和戰略重心，擁有世界上60%的人口，創造了全球60%的國內生產總值，貢獻了目前全球增長的三分之二。到2030年，進入全球經濟的24億中產階級新成員中，絕大多數（90%）將生活在印度洋-太平洋地區。

目的何在？

聲明強調，歐盟在印太地區有很大的利害關係，對區域結構保持開放及以規則為基礎非常感興趣。「然而，印太地區目前的動態引起了激烈的地緣政治競爭，增加了對貿易和供應鏈的壓力，加劇了科技、政治和安全領域的緊張局勢。人權的普世性也受到了挑戰。世界海上貿易的60%通過這一海域，三分之一通過南中國海。其通道需要保持自由和開放。這就是歐盟外交部長們決定加強歐盟在印太地區的戰略重點、存在和行動的原因。這種做法和參與將具有長遠前景，目的是在促進民主、法治、人權和國際法的基礎上，為該區域的穩定、安全、繁榮和可持續發展作出貢獻。」

聲明稱，歐盟將在海洋治理、衛生、研究和技術、安全和防務、連通性等許多領域加強合作，並加強共同應對氣候變化等全球挑戰的努力，應對COVID-19危機對人類和經濟的破壞性影響、確保可持續和包容性的綠色社會經濟復蘇以及建立更具復原能力的衛生系統。

支持美國的一個信號

據路透社報導，歐盟外長同意9月推出更為詳細的戰略，並將和「志同道合」的伙伴一起，維護印太地區基本權利。儘管細節還需要得到通過，但該計劃可能將意味著歐盟在印太問題上做出更高的外交姿態，在該地區投入更多人力並加強投資，並可能加強其安全存在，如派遣船只通過南中國海，或派出人員參加澳大利亞的巡邏。報導認為，雖然沒有提到中國，但歐盟的該聲明被視為支持美國拜登政府的一個信號。各方對北京追求科技和軍事現代危及西方及其亞洲貿易伙伴的擔憂正在加大。

歐盟希望扮演積極角色

歐盟外長指出，印太國家希望歐盟在該地區扮演積極角色，以保持貿易開放，讓他們不必在北京和華盛頓之間做出選擇。

英國之前已經發表了類似聲明。尚不清楚的是，歐盟在安全問題上會走多遠。歐盟渴望發展新的貿易，並認為印太地區具有潛力。歐盟列舉了一項承諾，即尋求與澳大利亞、印度尼西亞和新西蘭簽署自貿協定。中國與亞太14國簽訂全球最大規模區域自貿協議後，德國外長馬斯曾警告說，歐盟可能將錯失機會。歐盟文件也指出，歐盟希望能在2020年底共識的基礎上，與中國簽訂投資協議。

樂然（綜合報導）

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