快訊

整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

查德叛軍向首都推進 美撤離非必要人員

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

隨著查德叛軍向首都推進，美國已下令非必要人員撤離。查德正值總統大選期間，但叛軍目前正朝著首都恩將納前進，為避免之後可能在城市發生的暴力事件，美國政府18日已下令，要求非必要的美國政府僱員撤離查德，而英國也在17日敦促其居住在查德的公民撤離。

美撤離非必要人員

根據《路透社》報導，隨著查德叛軍朝著首都恩將納前進，美國國務院在一份聲明中表示：「由於他們越來越接近恩將納，並且有可能在城市中發生暴力事件，因此非必要的美國政府僱員已被命令透過商用航空撤離查德。」

此外，英國政府也在17日敦促其公民撤離查德，因據英國政府所稱，來自叛軍「查德變革與協和陣線」（FACT）的2個武裝車隊正向首都恩將納推進，其中一個車隊已接近恩將納以北約220公里處的毛鎮。查德軍隊則表示，已在17日下午摧毀了加奈姆區北部的一個叛軍車隊。

叛亂中進行大選

查德現任總統伊德里斯•德比是非洲執政時間最長的領導人之一，1990年發動軍事政變奪取政權，之後透過選舉一直執政至今，是美國和法國在非洲薩赫爾地區與伊斯蘭激進分子對抗的堅定盟友。自他上台以來，成功制止一系列叛亂，有時候是在法國的軍事協助下進行。

根據《BBC》先前報導指出，查德當前正在舉行總統大選，但有多位反對派候選人退選，指控遭安全部隊襲擊，並呼籲支持者抵制選舉，不過外界普遍認為，德比可取得第6任期。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

RCEP與CPTPP有無可能相互滲透？陸前官員：關鍵在美國

美半數成人打疫苗 每天仍新增6萬例在飆

英國挺烏克蘭 5月派2艘軍艦赴黑海

拜登將助巴國？ 學者：仍採取親以政策

相關新聞

屠夫國防軍？緬甸軍政府如何養成濫殺百姓的「死忠士兵」

「緬甸軍隊，難道都只有惡人嗎？」緬甸國防軍自2月1日奪權、政變以來，與民眾的衝突愈發激烈。這當中的「激烈」已在政變不久後迅速升級為流血的死亡衝突，軍方多次被目擊、被拍攝到以實彈掃射示威者和手無寸鐵的民眾；在夜晚宵禁期間，在大街上拳打腳踢路經的民眾，同時也在少數民族地區採取以激烈手段，焚燒當地人的房子。軍方種種惡劣暴行受到國際譴責，然而讓外界質疑、悲憤不已的關鍵也在於：當受害者在自己面前苦苦哀求、無辜者在亂槍掃射後倒下之際，軍人難道都沒有閃過一絲動搖的念頭嗎？惡行的背後，這些軍人的思考與面對的處竟又是什麼？

五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

與美國、英國、澳洲、加拿大共組「五眼聯盟」（Five Eyes）的紐西蘭今天表示，他們對這個二戰後創立的情報分享組織包山...

查德叛軍向首都推進 美撤離非必要人員

隨著查德叛軍向首都推進，美國已下令非必要人員撤離。查德正值總統大選期間，但叛軍目前正朝著首都恩將納前進，為避免之後可能在城市發生的暴力事件，美國政府18日已下令，要求...

輕型飛機巴黎附近墜毀 4人喪生

法國消防單位表示，一架輕型飛機今天墜毀首都巴黎東方田野，造成4人喪生

提高與美談判籌碼？ 原能總署：伊朗開始提煉60%濃縮鈾

伊朗稍早放話，德黑蘭已開始提煉純度達到60%的濃縮鈾，此事已獲國際原子能總署證實。而伊朗和核協議簽署國正在維也納舉行會議...

英國挺烏克蘭 5月派2艘軍艦赴黑海

在烏克蘭與俄羅斯關係日趨緊繃之際，英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）引述海軍高層消息人士報導，英國軍艦5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。