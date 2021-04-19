查德叛軍向首都推進 美撤離非必要人員

隨著查德叛軍向首都推進，美國已下令非必要人員撤離。查德正值總統大選期間，但叛軍目前正朝著首都恩將納前進，為避免之後可能在城市發生的暴力事件，美國政府18日已下令，要求非必要的美國政府僱員撤離查德，而英國也在17日敦促其居住在查德的公民撤離。

美撤離非必要人員

根據《路透社》報導，隨著查德叛軍朝著首都恩將納前進，美國國務院在一份聲明中表示：「由於他們越來越接近恩將納，並且有可能在城市中發生暴力事件，因此非必要的美國政府僱員已被命令透過商用航空撤離查德。」

此外，英國政府也在17日敦促其公民撤離查德，因據英國政府所稱，來自叛軍「查德變革與協和陣線」（FACT）的2個武裝車隊正向首都恩將納推進，其中一個車隊已接近恩將納以北約220公里處的毛鎮。查德軍隊則表示，已在17日下午摧毀了加奈姆區北部的一個叛軍車隊。

叛亂中進行大選

查德現任總統伊德里斯•德比是非洲執政時間最長的領導人之一，1990年發動軍事政變奪取政權，之後透過選舉一直執政至今，是美國和法國在非洲薩赫爾地區與伊斯蘭激進分子對抗的堅定盟友。自他上台以來，成功制止一系列叛亂，有時候是在法國的軍事協助下進行。

根據《BBC》先前報導指出，查德當前正在舉行總統大選，但有多位反對派候選人退選，指控遭安全部隊襲擊，並呼籲支持者抵制選舉，不過外界普遍認為，德比可取得第6任期。

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