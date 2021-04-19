俄羅斯反制捷克制裁 驅逐20名捷克外交官

(德國之聲中文網) 莫斯科外交部18日宣布，俄羅斯已要求20名捷克外交官在19日結束前離開該國。捷克駐俄羅斯大使皮馮卡（Vitezslav Pivonka）在18日晚間被傳喚到俄羅斯外交部，並被告知捷克大使館的20名雇員已被宣布為「不受歡迎的人」。

前一天，捷克當局驅逐18名俄羅斯外交官，指控他們在2014年捷克軍火庫致命爆炸事件中扮演特務角色。捷克還表示，因2018年俄羅斯前雙面間諜斯克裡帕爾 (Sergei Skripal) 在英國中毒事件而被通緝的兩名俄羅斯間諜也參與了2014年的軍火庫爆炸事件。

俄羅斯外交部將布拉格的行為形容成「史無前例」和「荒謬」。俄羅斯外交部18日在一份聲明中說：「我們將采取報復措施，迫使挑釁行為的始作俑者明白他們要負起破壞兩國之間正常關系基礎的全部責任。」

美遭指幕後黑手

這場外交爭端加劇了俄羅斯與西方國家之間的緊張局勢。此前，因俄羅斯在其與烏克蘭的西部邊境進行軍事集結及其對待反對派政治家納瓦爾尼的手段，讓俄羅斯與西方關系陷入僵局。歐盟外長將在19日的會議上討論此事。

俄羅斯表示，捷克政府的行動有華盛頓介入的「跡象」。俄羅斯外交部的聲明指出：「在美國最近對俄羅斯實施制裁的前提下，捷克當局為了取悅美國，在對付俄羅斯這方面甚至超越了他們的主子。」

美國上周宣布制裁並驅逐10名俄羅斯外交官，以報復美國聲稱的俄羅斯干涉美國選舉丶網絡黑客攻擊和其他敵對活動。

國際社會如何反應?

在俄羅斯下令驅逐20名捷克外交官後，美國18日表示，華府與捷克站在同一陣線，「堅決回應俄羅斯在捷克領土內的顛覆行動」。

美國國務院發言人普萊斯在一份聲明中說：「我們必須對俄羅斯損害我們盟友和伙伴的領土完整丶能源安全或關鍵基礎設施的作法采取堅定的反制行動。」

波蘭則表示，完全支持捷克驅逐俄羅斯外交官的決定。波蘭外交部在推特上表示：「盟友的團結和快速行動讓我們變得強大。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在推特上寫道，捷克人「暴露了俄羅斯總參謀軍事情報局在試圖進行危險和惡意行動時將會采取的行動」。一名北約官員表示，北約將支持捷克調查俄羅斯的「惡意活動」，稱這些活動是「危險行為」模式的一部分。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】