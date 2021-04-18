邊境封鎖將解除？北韓三月自陸進口額狂飆至半年新高

韓聯社報導，中國大陸海關總署18日公布的數據顯示，北韓3月從大陸進口金額飆升至半年新高，顯示平壤鬆綁了嚴格的邊境管制措施。

北韓3月從大陸進口價值約1298萬美元（約新台幣3.68億元）的商品，遠遠高過2月3000美元（約新台幣8.5萬元）進口額，並創下去年9月1890萬美元以來最高紀錄。北韓3月對大陸出口金額則為130萬美元（約新台幣3684萬元），當月兩國貿易總額為1428萬美元（約新台幣4億元）。

自去年7月將國家防疫警戒升至最高級別以來，北韓從大陸進口商品金額接近於零，但近來有跡象顯示，北韓正放鬆嚴格的邊境管制措施。

今年3月，北韓最高人民會議常務委員會全體會議通過一項法律，要求消毒所有進口商品，並在西北部城市新義州設立了消毒設施。