快訊

台中中華路民宅暗夜火警 3童無生命跡象送醫

花蓮連兩震 台11線與台8線皆有落石可雙向通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊境封鎖將解除？北韓三月自陸進口額狂飆至半年新高

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
北韓3月自大陸進口額狂飆創半年新高，圖為橫跨鴨綠江的中朝友誼橋。路透
北韓3月自大陸進口額狂飆創半年新高，圖為橫跨鴨綠江的中朝友誼橋。路透

韓聯社報導，中國大陸海關總署18日公布的數據顯示，北韓3月從大陸進口金額飆升至半年新高，顯示平壤鬆綁了嚴格的邊境管制措施。

北韓3月從大陸進口價值約1298萬美元（約新台幣3.68億元）的商品，遠遠高過2月3000美元（約新台幣8.5萬元）進口額，並創下去年9月1890萬美元以來最高紀錄。北韓3月對大陸出口金額則為130萬美元（約新台幣3684萬元），當月兩國貿易總額為1428萬美元（約新台幣4億元）。

自去年7月將國家防疫警戒升至最高級別以來，北韓從大陸進口商品金額接近於零，但近來有跡象顯示，北韓正放鬆嚴格的邊境管制措施。

今年3月，北韓最高人民會議常務委員會全體會議通過一項法律，要求消毒所有進口商品，並在西北部城市新義州設立了消毒設施。

北韓 海關

延伸閱讀

北韓式哀悼菲立普親王 令BBC收視崩盤

北韓3000噸級潛艦傳完工 韓美密切監控動態

北韓3000噸潛艦傳將下水 下一步射北極星三型飛彈？

只輸北韓！台灣肺癌發生率亞洲第2 抽菸、環汙是危險因子

相關新聞

敘利亞5月26日總統大選 現任總統阿塞德可能繼續掌權

敘利亞國會議長薩巴今天宣布，總統大選將於5月26日登場。這將是敘利亞陷入內戰後第2場總統選舉，現任總統巴夏爾．阿塞德（B...

日本擬排福島核廢水入海 美韓反應不同調

日本決定將福島核電廠的核廢水排放入海，韓國外交部表示，今天已針對此事向來訪的美國氣候特使柯瑞（John Kerry）表達...

全球氣候峰會 加國總理：拜登須展現嚴肅看待氣候變遷

加拿大總理杜魯多即將參加美國總統拜登在世界地球日召開的全球領袖視訊氣候峰會。他在會前受訪時表示，拜登必須展現對於美國重新...

烏俄關係日趨緊繃 傳英國軍艦將入黑海挺烏克蘭

在烏克蘭與俄羅斯關係日趨緊繃之際，英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）引述海軍高層消息人士報導，英國軍艦5月...

邊境封鎖將解除？北韓三月自陸進口額狂飆至半年新高

韓聯社報導，中國大陸海關總署18日公布的數據顯示，北韓3月從大陸進口金額飆升至半年新高，顯示平壤鬆綁了嚴格的邊境管制措施...

金融時報：沙烏地伊朗斷交4年後 官員會談盼破冰

英國「金融時報」（Financial Times）今天引述聽取簡報的官員報導，沙烏地阿拉伯與伊朗斷交4年後，兩國高官舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。