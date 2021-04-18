巴西最高法院 推翻對前總統盧拉的貪腐判決

4月15日，巴西最高法院表決通過撤銷對前總統路盧拉的刑事定罪。

3月8日，聯邦大法官法欣宣布取消對前總統盧拉涉嫌貪腐判決。昨天舉行的表決中，8票同意3票反對。

盧拉為何被定罪？

現年75歲的盧拉於2003年至2011年期間出任巴西總統。2014年，巴西司法機關啟動名為「洗車行動」的大規模反腐調查。2017年至2019年，盧拉先後因兩起案件被判貪腐罪名成立，刑期總和為25年11個月。

2019年11月，巴西聯邦最高法院認定涉案人員在所有上訴結束前可不入獄服刑，盧拉得以結束一年多的牢獄服刑。盧拉堅稱所謂貪腐指控是針對他的政治陰謀。

可能再次參選總統

盧拉並沒有獲得完全清白之身，推翻對他的定罪是因程序原因。法官仍然可以決定將將針對盧拉的案件移交給巴西利亞或聖保羅的聯邦法院。

但由於目前沒有定罪，盧拉現在有資格再次參選。他是現任總統博爾索納羅的反對者中的熱門人選，可能代表於2003年至2016年執政巴西的左翼工人黨在2022年與這位右翼現任總統對決。

盧拉可能是左翼工人黨最出色的政治家。他曾擔任過兩屆總統，在此之前還曾三次參加總統競選。

早期民調顯示，他和博爾索納羅之間的競爭將會非常激烈。

張平/ 葉宣（德新社、路透社）

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