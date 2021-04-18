日本研發豬骨回收放射性物質技術 盼助廢爐作業
日本原子能研究開發機構成功研發出一項新技術，可以利用豬骨來回收福島第一核電廠核子事故所產生的放射性物質鍶，這項新技術被期待未來能活用在核子反應爐廢爐作業上。
日本放送協會（NHK）報導，發生核子事故的福島第一核電廠內，注水冷卻熔融核燃料時產生的污染水，內含多種放射性物質，目前都在專用設施內持續進行污水除污作業，但在核電廠區地下土壤等處，被認為仍殘留部分放射性物質。
原子能研究開發機構持續進行能有效回收這些放射線物質的新技術，這次對外公開的是利用豬骨回收鍶的技術。
動物骨頭內所含磷灰石能吸附放射性物質的特性受到關注，原子能研究開發機構將豬骨泡入碳酸氫鈉水中處理後，吸附鍶的能力比原先用來專門吸附的物質成功提高約20倍。
豬骨是一般餐飲店會丟棄的物品，容易取得的特性可降低吸附放射性物質的成本，被期待能活用在未來的廢爐作業。
負責這項研究的研究員關根由莉說，很驚訝這種被丟棄的骨頭，可以簡單地做成非常高性能的吸附工具，希望未來一定在要廢爐作業派上用場。
原子能研究開發機構持續研發回收其他放射性物質的技術。
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