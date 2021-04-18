快訊

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

日本研發豬骨回收放射性物質技術 盼助廢爐作業

中央社 / 東京18日綜合外電報導
日本原子能研究開發機構成功研發出一項新技術，可以利用豬骨來回收福島第一核電廠核子事故所產生的放射性物質鍶，這項新技術被期待未來能活用在核子反應爐廢爐作業上。 示意圖／ingimage
日本原子能研究開發機構成功研發出一項新技術，可以利用豬骨來回收福島第一核電廠核子事故所產生的放射性物質鍶，這項新技術被期待未來能活用在核子反應爐廢爐作業上。 示意圖／ingimage

日本原子能研究開發機構成功研發出一項新技術，可以利用豬骨來回收福島第一核電廠核子事故所產生的放射性物質鍶，這項新技術被期待未來能活用在核子反應爐廢爐作業上。

日本放送協會（NHK）報導，發生核子事故的福島第一核電廠內，注水冷卻熔融核燃料時產生的污染水，內含多種放射性物質，目前都在專用設施內持續進行污水除污作業，但在核電廠區地下土壤等處，被認為仍殘留部分放射性物質。

原子能研究開發機構持續進行能有效回收這些放射線物質的新技術，這次對外公開的是利用豬骨回收鍶的技術。

動物骨頭內所含磷灰石能吸附放射性物質的特性受到關注，原子能研究開發機構將豬骨泡入碳酸氫鈉水中處理後，吸附鍶的能力比原先用來專門吸附的物質成功提高約20倍。

豬骨是一般餐飲店會丟棄的物品，容易取得的特性可降低吸附放射性物質的成本，被期待能活用在未來的廢爐作業。

負責這項研究的研究員關根由莉說，很驚訝這種被丟棄的骨頭，可以簡單地做成非常高性能的吸附工具，希望未來一定在要廢爐作業派上用場。

原子能研究開發機構持續研發回收其他放射性物質的技術。

核電 福島 日本

延伸閱讀

台南再添歷史建築 原大日本武德會社宅登錄

台灣占據日本報紙頭條 日學者：從沒看過

日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量

日本單日增4803例創近月新高 恐3度發緊急事態

相關新聞

日相菅義偉傳有意尋求連任 疫情成最大隱憂

日本首相菅義偉昨天剛與美國總統拜登舉行首度面對面會談，日本政界已開始關心菅義偉是否尋求連任，及何時解散眾議院改選。而這一...

日本研發豬骨回收放射性物質技術 盼助廢爐作業

日本原子能研究開發機構成功研發出一項新技術，可以利用豬骨來回收福島第一核電廠核子事故所產生的放射性物質鍶，這項新技術被期...

頻傳共機擾台 澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備

「澳洲金融評論報」近日獨家報導，不具名的澳洲軍方官員披露，針對美國與中國可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況，澳洲政府可能會...

俄反對派絕食垂危 抗議普丁統治

俄國反對派的絕食抗議能撼動普丁的威權統治嗎？俄國最大反對派領袖納瓦尼在獄中已絕食三周，17日傳出消息稱他的性命已經垂危，隨時有可能會死。納瓦尼先前疑似遭到普丁下毒，從俄國逃往德國進行治療，隨後回到俄國後就遭到逮捕，因官方不讓他的醫生入獄探視而發起絕食抗議。

核設施遭襲幸無礙 伊朗仍挺核協議

先解除經濟制裁比較重要！伊朗近日與西方列強共同協商新的《全面核協議》計畫，雖然上週伊朗的核設施遇襲，伊朗官方懷疑有可能是以色列所為，但為了協議背後的制裁解套，目前仍願意就重返核協議與各國協商。不過伊朗希望發展更多民用濃縮鈾仍讓以色列不滿，認為伊朗仍處心積慮想發展核武。

日本櫪木爆豬瘟疫情 撲殺3.7萬豬隻創近期紀錄

日本櫪木縣昨天爆發豬瘟（Classical Swine Fever，典型豬瘟）疫情，將撲殺約3萬7000頭豬，創近期單次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。