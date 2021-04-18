俄反對派絕食垂危 抗議普丁統治

俄國反對派的絕食抗議能撼動普丁的威權統治嗎？俄國最大反對派領袖納瓦尼在獄中已絕食三周，17日傳出消息稱他的性命已經垂危，隨時有可能會死。納瓦尼先前疑似遭到普丁下毒，從俄國逃往德國進行治療，隨後回到俄國後就遭到逮捕，因官方不讓他的醫生入獄探視而發起絕食抗議。

納瓦尼的團隊近日希望能規劃「俄國近代史上最大的抗議」，號召50萬人上街遊行，透過大型示威讓普丁屈服。

反對派就醫受限

根據《半島電視台》報導，納瓦尼的醫生亞希金17日發文表示，依照納瓦尼家人回報他的狀況，他因為絕食體內的鉀離子濃度快速上升，並讓他體內的肌肝酸濃度持續累積，他的心臟、腎受損非常嚴重。亞希金坦言納瓦尼可能隨時會死，納瓦尼獄外的醫療團希望獄方能讓他們進去治療。

44歲的納瓦尼是俄國總統普丁眼下最明顯的反對派領袖，自從他1月回到俄國、隨機遭到逮捕入獄後，就無法見到自己的私人醫生。因此他在3周前發現自己腿沒有知覺，向獄方申請也無法讓醫生治療時絕食抗議，納瓦尼上周五也透露，獄方曾要求他停止絕食，否則將強制灌食。

將發起群眾示威

《歐洲新聞網》提到，俄國官方宣稱有給納瓦尼所需的醫療照護。納瓦尼去年疑似因遭俄國以重金屬下毒，因此逃往德國進行治療，在德國待5個月以後，於1月17日回到俄國，下飛機後隨即遭到俄方逮捕，俄國向來都否認對納瓦尼下毒。

據《衛報》報導，美國總統拜登對納瓦尼的身心狀況非常關切，另外超過70位國際名人，包括名演員裘德洛、班奈狄克‧康柏拜區等人都聯名呼籲普丁給納瓦尼適當的醫療照護。

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