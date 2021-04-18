核設施遭襲幸無礙 伊朗仍挺核協議

先解除經濟制裁比較重要！伊朗近日與西方列強共同協商新的《全面核協議》計畫，雖然上週伊朗的核設施遇襲，伊朗官方懷疑有可能是以色列所為，但為了協議背後的制裁解套，目前仍願意就重返核協議與各國協商。不過伊朗希望發展更多民用濃縮鈾仍讓以色列不滿，認為伊朗仍處心積慮想發展核武。

談判仍持續進行

根據《半島電視台》報導，伊朗副外交部長阿格其17日表示，目前雙方將會朝2個大方向進行談判，一是決定美國需要撤銷哪些制裁，再者是決定伊朗可以發展哪些核設施。阿其格也坦承這不是一條容易的路，雖然談判中很多地方有共識，但還是有很多困難要克服，伊朗自己有提出方案，將會以此爭取更好的條件。

代表歐盟談判的副外交代表摩拉則提到，核協議談判進度仍算樂觀，雖然過程很困難，但至少各方的意見一致，就是讓核協議重新上路。俄國代表尤拉諾夫也表示，雖然上週伊朗出意外時，外界認為談判恐生變，但目前談判各方都願意在下周繼續進行磋談

過程一波三折

阿格其曾於伊朗核電廠遭到襲擊後，表態伊朗要將濃縮鈾的純度提升到60%，過去伊朗僅將濃度提升至20%，不過還是遠高於核協議規定的3.67%，由於只要濃縮鈾濃度提升至90%就可以作為核武使用，因此儘管伊朗對外皆宣稱只是作為民間用途，外界對伊朗的舉動仍感到擔憂。

《TRT World》提到，美國總統拜登雖然批評伊朗，繼續提升濃縮鈾濃度對於核協議談判並沒有幫助，但他也對伊朗仍願意坐上談判桌一事感到非常歡迎。

伊朗核協議是由伊朗與美國、歐盟、俄國、德、法等國家於2015年簽訂的協議，但美國在2018年川普總統任期時，單方面退出核協議，並對伊朗實施經濟制裁，還在去年1月刺殺伊朗軍隊高級指揮官蘇雷曼尼，讓核協議形同虛設，不過拜登矢言讓伊、美回歸核協議，外界對於談判進展也相當關注。

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