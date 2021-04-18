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緬甸新年大赦囚犯 恐不含民主示威者

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
緬甸軍政府17日大赦2.3萬名囚犯，但應不包含反政變的遊行示威者。（photo by Wikimedia）
緬甸軍政府17日大赦2.3萬名囚犯，但應不包含反政變的遊行示威者。（photo by Wikimedia）

緬甸軍政府宣布大赦2.3萬名囚犯，但外界評估，恐不包含政變後因示威遊行被捕的抗議者們。根據公民團體「政治犯援助協會」的統計，共有3141人因政變示威被捕，雖人數眾多，但大概不會在此次特赦範圍。而為了緩解混亂局勢，東協也將在24日召開緊急會議，緬甸總司令敏昂萊應會出席。

根據美國《CNN》報導，緬甸軍政府閃電式宣布，在17日特赦23184名囚犯，要讓他們能回家過緬甸傳統新年。17日是緬甸新年假期潑水節的第一天，面對軍方的甜頭攻勢，反獨裁人士呼籲民眾不要參加今年的新年活動，而是要繼續聚焦在要求軍政府儘速恢復民主治國。

公民團體「政治犯援助協會」的統計，共有3141人因政變示威被捕，且儘管有2.3萬人被特赦，軍政府仍正在針對與示威活動有關的832人發出通緝令。緬甸監獄主管機關的發言人在接受《路透社》電訪時表示，多數被特赦的囚犯都是示威遊行前入獄的，而他並不知道是否有任何因民主示威入獄的人會被特赦。

英國《衛報》指出，這並不是緬甸軍方政變後第一次特赦囚犯。他們曾於3月特赦了約600名示威抗議者，但多數都是軍方在掃蕩時逮捕的年輕人，並不包含較為高層的反對派政治領袖。至目前為止，軍方或反對派都沒有顯示出讓步跡象。

而東協其他國家因不樂見區域繼續動盪，正在努力與緬甸軍政府對話，希望他們能盡快回到民主治國，或至少停止血腥鎮壓遊行。泰國外交部發言人則證實，緬甸總司令敏昂萊將會出席24日東協召開的臨時會議。該會議將會於24日在印尼雅加達舉行，而會議內容就是要討論緬甸危機。

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緬甸 特赦 東協

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