氣候領袖峰會22日登場 美中等40國參加

由白宮主辦的氣候領袖視訊峰會，將在22至23日登場，美國總統拜登已邀集包括中國大陸在內約40國的領導人參與。世界資源研究所（WRI）國際氣候倡議總監華斯考表示，這場峰會將給美國機會重新告訴世人，美國正認真看待氣候變遷議題。

美國之音報導，白宮表示，將會在這場峰會前，宣布一項「充滿雄心」的2030年溫室氣體排放目標。

馬里蘭大學全球永續性中心中心長霍特曼說，環保人士要求的是溫室氣體排放比2005年減少50%，是一個非常有雄心、但仍達得到的目標。

WRI的華斯考則說，中國大陸必定正在想看美國怎麼做；日本、南韓、加拿大和印度等其他國家，已經在等著看美國怎麼做。

這個議題的成敗意義已愈來愈大。許多專家都表示，今年開始的這十年將是成敗關鍵。

全球領袖在2015年的聯合國巴黎氣候協議上，同意將全球暖化控制在「保持全球均溫較前工業化時代的升幅遠低於攝氏2度」，並「努力將溫度升幅限制在1.5度內」，但如今全球暖化的程度不降反升，升幅朝3度邁進，專家表示，達到那種程度將會是災難。

憂思科學家聯盟（UCS）氣候和能源計畫政策總監克里圖斯表示：「全球軌道已完全脫離其需要在的地方。「我們必須大幅矯正，讓1.5度的目標維持在可達範圍；現在我們真的很可能會達不到這個目標。」

據聯合國政府間氣候變遷委員會（IPCC），全球排放需在2030年前減少約45%；2050年前須達到「淨零排放」，即排放量和大氣減少的二氧化碳量達到互相抵銷。