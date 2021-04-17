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中孟合資電廠工人示威 至少四人中槍身亡

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路透社報導稱，在位於孟加拉國的一家中孟合資興建的燃煤發電廠，警方周六（4月17日）向要求加薪的抗議工人開槍，至少4人身亡。圖／德國之聲中文網
路透社報導稱，在位於孟加拉國的一家中孟合資興建的燃煤發電廠，警方周六（4月17日）向要求加薪的抗議工人開槍，至少4人身亡。圖／德國之聲中文網

路透社報導稱，在位於孟加拉國的一家中孟合資興建的燃煤發電廠，警方周六（4月17日）向要求加薪的抗議工人開槍，至少4人身亡。

警方官員亞茲祖爾．伊斯拉姆（Azizul Islam）在事發現場向路透社表示，警察在吉大港（Chittagong）正在施工的發電廠遭到示威者的襲擊，因此被迫開槍。伊斯拉姆補充道：「已有4人死亡，多人受傷……我們嘗試控制局勢。傷者包括至少6名警員。」

這座發電廠位於孟加拉首都達卡東南方265公裡。路透社指出，它是該國外資投資的的主要來源，也是北京尋求增進兩國關係的一系列項目之一。

據中國駐孟加拉使館網站2016年2月援引孟加拉《每日星報》介紹，山東電力建設第三工程公司、鴻泰公司與孟當地公司S.ALAM公司合資在吉大港建設一座裝機容量1320MW燃煤電站，並成立項目公司，中方佔比30%。總投資約25億美元，70%資金約17.5億美元來自中國貸款。

多起傷亡事件

然而，這已經不是第一次在涉及該廠的抗議活動中發生傷亡事件。2016年4月，大批村民聚集在在吉大港附近的甘達瑪拉（Gandamara），抗議興建燃煤電站。法新社援引村民稱，數千人因電廠建設遭到驅逐。警方向示威村民開槍，造成4人死亡，多人受傷。

2017年2月，在當地投資方組織的一次意見交流會上，發生衝突事件，造成1人死亡，多人受傷。路透社援引當地警察報導，一些村民擔心，發電廠會迫使他們搬離、破壞親人的墳墓和造成環境污染。中國商務部隨後回應稱：「當地群體性事件並非反對中方企業參與實施該項目，而是當地民眾因不同利益訴求和不同意見產生糾紛衝突，並造成死傷，當地警方已介入並平息了衝突。」

中國商務部當時還介紹：「該項目位於孟加拉吉大港地區班仕可利市，由孟加拉S.ALAM集團與山東電力建設第三工程公司組成項目公司共同投資建設，中方企業小比例參股。項目手續齊全，符合孟方有關法律要求。」

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