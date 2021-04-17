美中緊張氛圍 樂玉成：應「你追我趕」而非「你死我活」

中國外交部副部長樂玉成周五（4月16日）向美聯社表示：「拜登政府現在面臨一些列國內問題，特別是抗擊疫情和推動經濟復甦。而要解決這兩大問題，沒有一個合作健康的（中美）關係，我覺得是難以想象的。」他接著指出：「我多次說過，中國不是美國的對手，更不是敵人。中國恰恰是美國的抗疫隊友和發展夥伴。」

樂玉成另外強調：「美方把中方視為最嚴峻的戰略競爭者，而且還用競爭、對抗和合作來定義中美關係。我們不是很贊同這樣一種做法。我們認為這種做法有點太消極，而且缺乏進取精神，過於突出中美關係中的對抗和競爭，對合作輕描淡寫。中美兩個大國的競爭難以避免，但我們主張競爭應該是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。」樂玉成還提到，美國聯合他國遏制中國的做法並不是真正的多邊主義。

氣候目標

下周，美國總統拜登將召集全球40國領導人召開氣候視訊峰會，包括中國。對此，樂玉成表示：「中方將在會上發出積極的合作的和負責任的信號。因為應對氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己需要做（的事）。」

中國國家主席習近平在去年的聯合國大會上承諾：「中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。」

如今，樂玉成在接受美聯社採訪時預計，中國不太可能在下周召開的氣候變化會議上做出新的承諾。因為：「對於一個擁有14億人口的大國來說，中方提出的自主貢獻的目標還是很不容易。」他補充道：「現在一些國家讓我們再提前實現、提出更高要求，這有點不太現實。因為中國和西方發達國家在應對氣候變化上處在不同階段」，「要求小學生（指中國）和中學生（指西方發達國家）同時畢業，就是拔苗助長」。

樂玉成做出這番表態正值美國氣候特使克裡訪問上海之際。據白宮方面消息，克裡茨次訪問的重點在於「討論氣候變遷的議題，以及美國如何與亞洲地區的領導人合作控制氣候變遷」。

台美互動

本周，拜登政府還派遣了一個非官方代表團出訪台灣。據路透社援引美方一位高級官員報道，此行旨在紀念《台灣關係法》頒布42周年。

針對台美互動，樂玉成重申中方立場指出：「台灣是中國的核心利益。我們在台灣問題上沒有任何妥協的空間和餘地。我們堅決反對美台之間有任何形式的官方往來。美國也不要打台灣牌，這是一張危險的牌，這也是中國的紅線，我們決不允許美台在台灣問題上越線。」

香港審判

樂玉成接受美聯社採訪的同一天，壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨創黨主席李柱銘、前立法會議員何俊仁、吳靄儀、李卓人與何秀蘭等7名民主派人士被判刑。

這名中國外交部高官指出：「反中亂港分子不是所謂的反對派或民主派，他們是分裂分子和暴徒，受到審判罪有應得。香港只會按照中華民國憲法和基本法來治理，香港是中國的香港，這一點沒有疑問。」

新疆問題

此外，中國和歐美日前因為新疆問題而互相制裁，樂玉成認為：「他們（歐美國家）口口聲聲說保護新疆人權、反動強迫勞動，但是他們制裁的結果是破毀了當地的人權，在新疆人為制造了強迫失業、強迫貧困。所以他們的意圖根本不是保護人權，而是破壞新疆的穩定和安全、遏制中國的發展。」

據美聯社報導，樂玉成還表示，中國歡迎聯合國人權專員或西方外交官來新疆，但他認為，他們應該是以訪問者的身份來，而不是進行所謂的調查，因為他們沒有資格這樣做。他將此比做受到邀請去別人家做客，也不可能上下搜查所謂的犯罪證據。

南海爭端

在南海問題上，樂玉成提出：「希望美國能多做有助於地區穩定的事，不要挑釁、挑事。中美在南海問題上有共同利益，比如海洋安全和海洋開發的合理利用等，我們可以合作，但是千萬不要軍事挑釁，因為會造成擦槍走火，引發不必要的麻煩。」

另外，樂玉成特別強調要推動相互尊重和平等相待的國際關系，他說：「我們認為，在國際大家庭中，每個國家的主權都是平等的，沒有任何一個國家可以高人一等、高高在上，更不應該把國家分成三六九等、貼上各種諸如民主國家，威權國家、失敗國家和無賴國家的標簽。」

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