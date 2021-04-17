4月20日在臉書貼出「這兩道菜」 奧地利警官被判罰21萬台幣

奧地利一位警官2020年4月20日在臉書貼出奧地利美食蛋餃子（Eiernockerl）與綠色蔬菜沙拉的照片，被法院以違反禁止納粹活動的「1947年禁止法」（Verbotsgesetz 1947）判罰6300歐元（折合約21.3萬台幣），同時緩刑10個月有期徒刑。原因出在當天是納粹德國領導人希特勒生日，這兩道菜據信正是他喜愛的菜。

泰晤士報17日報導，這位警官曾是極右奧地利自由黨的黨員，貼出蛋餃子與綠色蔬菜沙拉照片時，一併寫下「今日午餐！蛋餃子與綠色蔬菜沙拉！」，媒體指另一位自由黨黨員在底下回文「Blondi fehlt」，而「Blondi」正是希特勒飼養的德國牧羊犬。

儘管被告聲稱他以為「Blondi」是指一種淡（blonde）啤酒，委任律師稱當事人從警14年，擁有「完美無瑕的名聲」，4月20日的貼照「只是愚蠢的巧合」，據報檢方指控他的舉動「跟巧合完全無關」，直指「被告在其他日子都沒有貼出食物照」，這「明顯是國社黨（納粹）分子的密碼」。

報導稱警官一度被停職，但已重返崗位，並被自由黨要求退黨。