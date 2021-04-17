「把我黏在荒原路華後面送去溫莎堡！」生前親自設計 菲立普親王靈車亮相

英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王葬禮將於17日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行，一輛特別訂製的靈車提前亮相。根據報導，荒原路華早從2003年就開始裝配這一輛特製靈車，部分設計更是出自菲立普親王本人手筆。

每日電訊報透露，菲立普親王據稱曾告訴女王，他希望喪禮能一切從簡，「就把我黏在一輛荒原路華後面，開車我送去溫莎城堡」。

報導稱菲立普親王從82歲開始，就跟荒原路華合作，以Defender TD5 130為基礎，安靜地設計改裝自己的靈車。因為二戰在皇家海軍服役，菲立普親王要求把靈車車身的顏色從「伯利茲綠」換成荒原路華軍車常用的「深銅綠」。敞頂後斗按照他的設計，特別針對棺木確切規格進行改裝，包括銀色金屬銷與橡膠握柄，形成防止棺木移動的擋塊（stops）。

據悉靈車最後一次調整是菲立普親王年滿98歲的2019年，影像可見為單人座，有著同為綠色的輪殼（wheel hub）與黑色前謢柵，並沒有懸掛車牌。