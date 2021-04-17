「把我黏在荒原路華後面送去溫莎堡！」生前親自設計 菲立普親王靈車亮相
英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王葬禮將於17日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行，一輛特別訂製的靈車提前亮相。根據報導，荒原路華早從2003年就開始裝配這一輛特製靈車，部分設計更是出自菲立普親王本人手筆。
每日電訊報透露，菲立普親王據稱曾告訴女王，他希望喪禮能一切從簡，「就把我黏在一輛荒原路華後面，開車我送去溫莎城堡」。
報導稱菲立普親王從82歲開始，就跟荒原路華合作，以Defender TD5 130為基礎，安靜地設計改裝自己的靈車。因為二戰在皇家海軍服役，菲立普親王要求把靈車車身的顏色從「伯利茲綠」換成荒原路華軍車常用的「深銅綠」。敞頂後斗按照他的設計，特別針對棺木確切規格進行改裝，包括銀色金屬銷與橡膠握柄，形成防止棺木移動的擋塊（stops）。
據悉靈車最後一次調整是菲立普親王年滿98歲的2019年，影像可見為單人座，有著同為綠色的輪殼（wheel hub）與黑色前謢柵，並沒有懸掛車牌。
根據最開始的安排，這輛特至靈車會將過世的菲立普親王從倫敦市中心的威靈頓拱門送到溫莎城堡。但計畫因新冠肺炎疫情進行修改，將把他從溫莎城堡大門送到聖喬治教堂。
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