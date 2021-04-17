快訊

「口譯哥」趙怡翔將辭駐美處政治組長 擬回台投入議員初選

又出包！109次自強號兩度故障 台鐵證實手剎車出問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲立普親王今晚禮葬 女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
英國女王伊麗莎白二世透過王室推特分享了一張與親王的合照。截自推特（@The Royal Family）
英國女王伊麗莎白二世透過王室推特分享了一張與親王的合照。截自推特（@The Royal Family）

英國菲立普親王葬禮將於英國時間17日下午3時（台灣時間17日晚間10時）舉行，女王伊麗莎白二世在葬禮前，透過王室推特公開一張與親王的合照，與外界分享夫妻倆過去的美好回憶。

這張照片拍攝於2003年，女王和菲立普親王當時在蘇格蘭的Coyles of Muick享受假期，他們在那裡散步和野餐，女王相當喜歡那個地方，新養的柯基犬也以「Muick」為命名。

從照片中可見，兩人面對鏡頭時都露出幸福的笑容，菲立普坐在女王右側，左手手肘撐在地上半躺在草地，右膝蓋上放著一頂米色水桶帽，自在又愜意; 女王則穿著綠衣上衣搭配紅色格子裙，看起來相當爽朗活潑。

王室在推特上表示，女王希望與眾人分享這張2003年與愛丁堡公爵在蘇格蘭Coyles of Muick頂端拍的私人照片。這張照片首次公諸於世。

此外，王室也在推特上發布多張女王夫婦的照片並寫道，「女王和公爵的長久婚姻見證了他們相互扶持，共同履行多年的王室職責，並共同養育家庭」。

菲立普親王9日病逝，享耆壽99歲，與女王結褵73年，兩人鶼鰈情深，不離不棄，真摯愛情令人動容。

英國王室也在推特上發布多張女王夫婦的照片以緬懷親王。截自推特（@The Royal Family）
英國王室也在推特上發布多張女王夫婦的照片以緬懷親王。截自推特（@The Royal Family）

女王 菲立普親王

延伸閱讀

菲立普親王今下葬 威廉、哈利不並肩

哈利、威廉衝突太深 爺爺菲立普親王喪禮表哥居中隔開2人

兄弟情難修復？菲立普親王葬禮計畫曝光 哈利、威廉不「並肩走」

北韓式哀悼菲立普親王 令BBC收視崩盤

相關新聞

菲立普親王今晚禮葬 女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

英國菲立普親王葬禮將於英國時間17日下午3時（台灣時間17日晚間10時）舉行，女王伊麗莎白二世在葬禮前，透過王室推特公開...

日本台灣交流協會升日本國旗 不再顧慮中國感受

日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天在推特（twitter）表示，台北的「日本台灣交流協會」玄關升...

香港民主派人士遭判刑 歐盟：影響歐中關係

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾的辦公室今天警告，香港泛民主派人士遭判徒刑不僅侵犯香港的基本自由，還「影響歐...

丹麥攝影師奪得年度世界新聞攝影獎

丹麥攝影師尼森（Mads Nissen）以名為「第一個擁抱」的攝影作品，奪得今年年度世界新聞攝影獎（World Pres...

美日新人主政 峰會只許成功

日本首相菅義偉訪問美國，十六日與美國總統拜登舉行領袖峰會，是拜登上任以來首度面對面會見的外國領導人。對拜登而言，這是上任...

菲立普親王今下葬 威廉、哈利不並肩

英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王葬禮將於當地時間十七日下午，於聖喬治禮拜堂舉行。白金漢宮十五日宣布，威廉王子和哈利王子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。