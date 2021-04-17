菲立普親王今晚禮葬 女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

英國菲立普親王葬禮將於英國時間17日下午3時（台灣時間17日晚間10時）舉行，女王伊麗莎白二世在葬禮前，透過王室推特公開一張與親王的合照，與外界分享夫妻倆過去的美好回憶。

這張照片拍攝於2003年，女王和菲立普親王當時在蘇格蘭的Coyles of Muick享受假期，他們在那裡散步和野餐，女王相當喜歡那個地方，新養的柯基犬也以「Muick」為命名。

從照片中可見，兩人面對鏡頭時都露出幸福的笑容，菲立普坐在女王右側，左手手肘撐在地上半躺在草地，右膝蓋上放著一頂米色水桶帽，自在又愜意; 女王則穿著綠衣上衣搭配紅色格子裙，看起來相當爽朗活潑。

王室在推特上表示，女王希望與眾人分享這張2003年與愛丁堡公爵在蘇格蘭Coyles of Muick頂端拍的私人照片。這張照片首次公諸於世。

此外，王室也在推特上發布多張女王夫婦的照片並寫道，「女王和公爵的長久婚姻見證了他們相互扶持，共同履行多年的王室職責，並共同養育家庭」。