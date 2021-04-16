拜登將會菅義偉 美日聯合聲明料將觸及台灣議題

日本首相菅義偉16日將訪問白宮，成為首位與美國總統拜登會面的外國領袖，預計美日領袖聯合聲明將觸及台灣議題。

美國資深官員15日進行背景簡報表示，菅義偉晚間抵達華府，16日將先見副總統賀錦麗（Kamala Harris），根據白宮發布的行程通知，拜登16日下午在橢圓辦公室接待菅義偉，隨後舉辦擴大的雙邊對談，4時許在玫瑰花園舉行聯合記者會。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）15日表示，兩人將談及中國大陸及安全議題；美國資深官員表示，這包括台海局勢、新疆與香港人權。

這名官員表示，美國與日本均不尋求挑釁或加劇對中國大陸的緊張關係，但同時美日也要釋放「中國目前包括派遣軍機進入台灣空域等行為，與維持和平穩定背道而馳」的明確訊號。

被問到日前有媒體報導，日本方面還在討論是否要在聯合聲明中觸及台灣議題，美國資深官員表示，美日已在多次聲明中關切兩岸與台灣情勢，期盼和平穩定與維持現狀，在此次的聯合聲明中也將如此。

金融時報報導，這將是1969年以來，美日兩國元首首次發布提及台灣的聯合聲明。

此外，這名官員表示，包括北韓及日本與南韓的關係，都將是雙邊對話的內容。

紐約時報報導，美日關係隨著前總統川普時代終結有所緩和，不過，拜登當家的美國敦促日本，更堅定地應對威脅亞洲和平的中國大陸。

紐時引述達特茅斯學院（Dartmouth College）東亞學者林德（Jennifer Lind）的評論指，全球衝突如今集中在亞洲，日本位居衝突前緣，「美日同盟正處十字路口，將決定我們要如何應對中國日益增加的威脅，以及中國影響全球秩序。」

此外，白宮與南韓青瓦台同日分別發布，文在寅下月下旬將訪問華府，將成為繼菅義偉後，第二位到白宮拜訪拜登的外國領袖，話題同樣聚焦在中國大陸與區域安全。