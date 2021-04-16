美日峰會聚焦中國 涉台聯合聲明引關注

白宮15日指出，美國總統拜登與日本首相菅義偉將在16日於華府舉行的雙邊峰會中談及中國與安全議題，雙方也會強調日本在美國對抗中國戰略中扮演的核心角色。

菅義偉的顧問宮家邦彥向路透社表示：「這個峰會將為志同道合的國家召開一連串會議開啟先例，並向中國政府釋出正確信號。」

一位匿名的美國政府高級官員告訴路透社，拜登與菅義偉將針對台灣議題提出一個聯合聲明。此外，兩人還將討論北京在新疆迫害維吾爾人的情況及中國對香港的影響，雙方也會宣布日本將在5G電信領域投資20億美元，以對抗中國的華為在全球5G市場的快速擴張。

這位官員表示：「你們已經看到了美國和日本就台海情勢發表一系列的聲明，我們希望維護和平與穩定，以及維持現狀。我希望你們會看到拜登與菅義偉就這些問題發表正式聲明和進行磋商。」

這位美國官員稱，峰會的聯合聲明將在此基礎上繼續發展下去。他說，兩國雖然不希望加劇緊張局勢或挑釁中國，但仍試圖發出一個明確的信號，也就是北京派遣戰機進入台灣領空與和平與穩定的情勢不相容。

日本對台灣議題存有分歧

路透社報導指出，一名日本外務省官員本周稱，日本尚未決定是否會發表聯合聲明。兩名熟悉討論情況的日本執政黨議員指出，日本官員們對菅義偉是否應該認可關於台灣的強硬聲明一直存在分歧。

匿名的美國官員則告訴路透社，華盛頓明白每個國家都有略微不同的觀點，所以美國不會要求日本以某種方式簽署聯合聲明中的每個細則。他說：「我們也明白日本和中國之間深厚的經濟和商業關系，菅義偉首相希望走一條謹慎的路線，我們尊重這一點。」

同日，美國白宮新聞發言人莎琪還宣布，韓國總統文在寅將緊接著菅義偉的腳步，於5月在美國跟拜登舉行峰會。莎琪稱，該峰會將於五月下旬登場，並形容峰會將凸顯美國與韓國的同盟關系，以及持續推動朝鮮去核武化。

在拜登宣布計劃在9月11日之前從阿富汗撤軍後，匿名的美國官員告訴路透社：「目前全球的主要問題正在西太平洋上演，阿富汗確實得到了美國政府高層過多的關注與重視。。」

日韓關系恐成絆腳石

拜登上任後，希望強化與澳大利亞丶印度和日本組成的四方聯盟，並聯合韓國的共同對抗中國和朝鮮。該美國官員向路透社透露，拜登和菅義偉將在16日的峰會宣布下一次四方會議的計劃。

有鑑於日本和韓國與中國的經濟關系，以及首爾和東京之間陷入僵局的關系，讓這幾個國家呈現統一戰線將需要一個微妙的平衡。他說：「看到日本和韓國之間的關系下降到目前的水平，我們感到擔憂，甚至感到痛苦。日韓在政治上的緊張局勢可能阻礙我們在東北亞有效發揮所有能力。我想總統會希望與日本首相仔細討論這個問題。」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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