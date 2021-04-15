巴基斯坦爆發反法抗議 法大使館建議公民撤離

德國之聲 / 德國之聲

一名激進派領導人被捕之後，巴基斯坦爆發反法暴力活動。法國駐巴基斯坦大使館周四（4月15日）建議所有法國國民和公司暫時撤離巴基斯坦。

巴基斯坦強硬派伊斯蘭政黨拉巴伊克運動(Tehreek-e-Labbaik)領袖裡茲維(Saad Rizvi)要求驅逐法國大使，否則將舉行大規模示威活動抗議政府。裡茲維本周一因此被拘捕，隨即引發全國各地抗議活動。

法國外交部發言人範德穆爾（Agnes von der Muhll）表示，目前約有400-500名法國國民居住在巴基斯坦，他們可以搭乘商業航班離開。

巴基斯坦外交部沒有立即置評。

裡茲維的追隨者在全國範圍發起了暴力抗議活動。他們在高速公路上靜坐，隨後封鎖了包括南部港口城市卡拉奇和要塞城市拉瓦爾品第在內的主要城市的道路。

他們還在首都伊斯蘭堡靜坐抗議。從周一到周三，他們封鎖了一條要道。

警方也在全國範圍內進行鎮壓，引發沖突，造成兩名警察、3名示威者死亡，340人受傷。

數千名裡茲維的追隨者旁遮普省首府拉合爾舉行集會。他們在那裡擁有強大的影響力。

巴基斯坦內政部長艾哈邁德稱，政府將會很快批准他的提議——取締裡茲維的政黨拉巴伊克運動。他周三在伊斯蘭堡舉行的記者會上說，驅逐法國大使和禁止法國產品會損害國家利益，因此不能接受裡茲維的要求。他要求裡茲維的支持者結束在拉合爾的抗議活動。

去年10月16日，法國教師塞繆爾·帕蒂（Samuel Paty）在他位於巴黎郊區的學校附近被一名車臣籍的18歲青年殺害。這位教師在給學生上公民教育課時曾展示穆罕默德的漫畫講述言論自由。對於許多穆斯林來說，對其先知的任何描繪都是褻瀆神明。

隨後，法國總統馬克龍表示支持諷刺雜志《查理周刊》擁有重新刊載描繪伊斯蘭先知穆罕默德漫畫的權利。裡茲維領導的政黨拉巴伊克運動和其他伊斯蘭組織對馬克龍的言論進行了延續至今的譴責。

張平/葉宣（美聯社）

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