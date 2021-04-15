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影／澳軍在新補給艦成軍安排電臀舞表演 挨轟離題爛秀

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲海軍補給級油彈補給艦「補給號」10日舉行成軍典禮，雖然澳廣14日公布的影片可見到一群舞者在碼頭表演電臀舞，但澳洲海軍自行發布影片並沒有剪入相關影像。畫面翻攝：YouTube/Royal Australian Navy
澳洲海軍補給級油彈補給艦「補給號」10日舉行成軍典禮，雖然澳廣14日公布的影片可見到一群舞者在碼頭表演電臀舞，但澳洲海軍自行發布影片並沒有剪入相關影像。畫面翻攝：YouTube/Royal Australian Navy

澳洲海軍補給級油彈補給艦「補給號」（HMAS Supply）10日舉行成軍典禮，總督、國防軍司令與海軍司令等軍政高層都有與會，但澳廣14日公布的影片卻見到一群女舞者在碼頭表演電臀舞，在場貴賓則目瞪口呆，根本不知道該往哪裡看，引發政府內部與社群媒體的議論。

news.com.au報導，這7位舞者是雪梨當地團體「101 Doll Squadron」，獲「補給號」官兵與海軍邀來慶祝成軍。澳廣一開始發布影片可見她們身穿黑色熱褲、紅色短袖上衣與貝雷帽，大秀精心編排的舞步，澳洲總督赫爾利（David Hurley）與國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）則坐在來賓席觀看。

儘管舞者們的穿著與表演在一般場合不算太過分，澳洲海軍自行發布影片也沒有剪入，但老兵出身的議員與部分民眾都覺得官方場合安排這種節目「不太妥當」，一位執政黨前座議員私下批評，「許多議員向政府表達他們對典禮的訝異…這群舞者根本就離題了，我們注定是隻戰鬥部隊，一個值得深思的問題是，（英國海軍一代名將）納爾遜對這齣爛秀會有什麼看法？」

澳軍一位發言人向媒體發布聲明，稱安排「101 Doll Squadron」表演原意是推動軍民互動，也只是正式成軍典禮前的熱身活動，舞者在總督、海軍司令與澳洲艦隊指揮官蒞臨前就退場了。澳廣則被控亂剪帶，將當時人根本不在現場的赫爾利總督與坎貝爾將軍影像插進電臀舞表演影片。

「101 Doll Squadron」15日向news.com.au指出，澳廣欺騙性剪輯影片，把不在場的來賓與貴賓剪入，讓舞者們感到非常失望，也指控攝影團隊從觀眾看不到的視角拍攝「非常毛骨悚然」，更讓舞團遭受人身攻擊，擔憂起自己的性命安危。

澳洲海軍補給級油彈補給艦「補給號」10日舉行成軍典禮，澳廣14日公布的影片卻見到一群舞者在碼頭表演電臀舞，讓在場貴賓目瞪口呆，根本不知道該往哪裡看，引發政府內部與社群媒體的議論。路透/澳廣
澳洲海軍補給級油彈補給艦「補給號」10日舉行成軍典禮，澳廣14日公布的影片卻見到一群舞者在碼頭表演電臀舞，讓在場貴賓目瞪口呆，根本不知道該往哪裡看，引發政府內部與社群媒體的議論。路透/澳廣

海軍 澳洲 社群媒體

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