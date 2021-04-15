美特使訪中國 邀習近平出席氣候峰會

美、中兩大國領袖終於能面對面交流？美國近日派遣特使凱瑞訪問中國，希望能在氣候變遷問題上合作。由於美中兩國都是碳排大國，對彼此也都要求減碳，中國希望美國能幫助發展中國家減輕減碳負擔，但美國也批評中國只有提出目標，但沒有提出具體辦法。不過拜登展現與川普時期應對氣候變遷截然不同的正面態度，外界仍相當期待。

美中減碳有共識？

根據《英國廣播公司》報導，雙方近日在聯合國開完會後都表示，希望能透過合作減少碳排：美國希望中國停止建造煤炭發電廠、銀行停止貸款給煤炭創投產業；中國期許美國給開發中國家更多經費促進綠能、適應氣候變遷，而美國自己也要訂出更具體且大幅度的碳排目標。

凱瑞接受CNN訪問時強調，與中國合作對抗氣候變遷非常重要，雖然在許多重大議題上有歧見，但在氣候上必須站在一起。過去科學家已多次警告，2個最大的碳排國之間如果沒有簽訂協議，就不可能翻轉因氣候變遷而使人類生存惡化的態勢，他希望中國國家主席習近平能參加下周的COP26氣候大會。

華裔美國智庫學者柏南斯‧李受訪時說， 這次會談是好消息，雖然其中仍有許多紛爭，但為了地球，他們必須解決這些紛爭。川普總統在任時期，美國在國際上的氣候變遷協商完全缺席，因此外界希望拜登能夠讓碳排於10年內下降到2005年水準的57-63%，目前預期拜登會在下周峰會提出美國的減排目標。

盼美提出具體目標

《德國之聲》提到，中國目前推出的目標是碳排會在2030年達到高峰，然後到2060年完成碳中和，雖然化石燃料會完全停用，不過仍允許農業排放甲烷。但外界希望中國能提出具體的減碳措施，美國智庫分析，美國除了會施壓日、韓減少海外煤炭投資以外，也會要求中國在一帶一路計畫上減少高碳排的基礎建設。

根據《新華網》報導，中國生態環境部僅發表聲明，應中方邀請，凱瑞14日至17日的訪問，將會由中國氣候變化事務特使解振華陪同，在上海進行會談，就中美氣候變化合作、COP26大會等方面交換意見。

目前中國官方尚未發表對此會面的相關表態。

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