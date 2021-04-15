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總統修法自我延任 索馬利亞陷風暴

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
索馬利亞總統延長任期，恐讓當地局勢動盪，牽連到非洲與周圍區域。（Photo by Orcastomini on Wikimedia under CC 4.0）
索馬利亞總統延長任期，恐讓當地局勢動盪，牽連到非洲與周圍區域。（Photo by Orcastomini on Wikimedia under CC 4.0）

索馬利亞的政治風暴，讓該國陷入無限惡性循環。索馬利亞總統法馬約近日修法，將自己任期延長2年，引發反對派、美國與歐盟不滿，要求法馬約履行承諾、舉辦總統直選，國內NGO則呼籲國際制裁索馬利亞政府。索馬利亞位於紅海入口，為關鍵戰略要地，但長年來深陷內戰與經濟窘迫的困境。

總統專權延任

根據《半島電視台》報導，國會下議院議長阿布拉罕15日表示，延長總統任期有望加速索馬利亞推動總統直選，該國總統目前仍非直選，而是透過下議院投票選出。不過這也引發上議院議長哈席不滿，痛批總統這樣做是破壞憲政，也會讓當地政局更不穩定。

美國與歐盟也不滿表示，這樣做只會讓該國動盪的局勢更加分裂，當地反貪汙NGO也對於總統不願與反對進行政治協商感到擔憂。原本法馬約在去年9月已經與議會達成協議，將於2月卸任並推動該國議會總統大選，但近日法馬約與反對黨的談判破裂，反對黨指控法馬酬庸盟友，但遭到他否認。

加劇內部動盪

索馬利亞境內由於過去內戰割據，於2012年好不容易透過聯邦制將境內勢力統一，但境內6個聯邦成員州勢力依舊龐大。法馬約與朱巴蘭、巴特蘭州結成聯盟，對抗以首都摩加迪休為主要據點的反對派，政治動盪讓外界擔心摩加迪休會爆發警方與反對派的衝突。

另外，索馬利亞境內仍有蓋達組織勢力，並企圖推翻索馬利亞政府，外界也擔心政治動盪會讓蓋達組織趁勢崛起，近來他們也積極釋放招募影片，強調索馬利亞政治動盪、菁英為了爭奪權力不擇手段等面向，讓外界擔心索馬利亞的國家穩定，甚至可能會牽動非洲的區域穩定。

國際要有作為

這也讓聯合國、非洲聯盟與歐盟都紛紛表態，不會支持法馬約延長任期，美國國務卿布林肯也對此舉深表失望，要求索馬利亞儘速舉辦總統直選。不過當地NGO也透露，這些喊話其實效果有限，國際應該對索馬利亞政府有積極、具體的制裁行為，否則國際社會還是只能支持這個腐敗不堪的政府。

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索馬利亞 歐盟

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