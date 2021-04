青年為躲避徵兵把右手指頭砍掉 連地方官員到整個城鎮都串通好窩藏逃兵

碎片二 論不服從的重要性

不服從行動一旦有了先例,特別是引發連鎖效應、開始有人加入模仿的行列,更會勾起人們的興趣。而我們的關注重點,比較少在個體層面上的怯懦情緒或意識,更多會著重在能夠引發劇烈政治效應的社會現象。將無數小小的抗拒行為加乘起來,到最後,會累積成極度的混亂,打亂政府領導者或高官將領原本憑空勾勒出的計畫。

小規模的不服從行為一般上不了媒體頭條,但就像是幾百萬隻珊瑚蟲,無論如何,就是會堆積成珊瑚礁;就如同成千上萬不服從或規避的行為,也會匯聚成經濟上或政治上的障礙。心照不宣的雙方共謀,會聯手遮掩住暗中行事。因為肇事者不想引發外界關注,不被看見確保了他們的安全。

另一頭,官員也不樂見不服從行動升級引發注目,因為這樣會冒著鼓勵大家起而效尤的風險,而且若被發現無力進行道德管控,簡直是自暴其短。結果出乎意料地造成了沉默的同盟,立場南轅北轍的雙方讓不服從在歷史上消失匿跡。

(本文出自《人類學家的無政府主義觀察》,未經同意禁止轉載。) 但是,我在別的地方曾經使用「日常形式的反抗」(everyday forms of resistance)來形容,這些行動累積起來,經常發生巨大甚至關鍵性的影響,暗地裡牽動政權、國家甚至軍隊的走向。

美國內戰期間,南方的美利堅聯盟國(Confederate states),最終潰敗,幾乎可以歸因於逃兵與不服從行動,逐漸堆累成積重難返的壓力。一八六二年的秋天,大戰爆發後一年多,南方的田地普遍歉收。士兵,特別是住在偏遠地方、家裡沒有蓄奴的自耕農,頻頻收到家書,催促他們趕緊回來救救餓著肚皮的家人。成千上萬的士兵真的開溜了,有的是整個單位消失,連武器都帶走。一旦返回家園,絕大多數的逃兵在整個戰爭期間,都積極的抗拒徵兵。

之後,一八六三年冬天,北軍在宣教嶺(Missionary Ridge)取得決定性的勝利,南軍已露敗象,逃兵再度成為名副其實的軍力大出血,特別是內陸地區的小農場主人認為奴隸制對他們沒好處,犯不著把自己的性命也賭上去。這些人的態度可以用當時流行於南方的一句口號總結:「富人的戰爭,窮人上戰場。」事實更強化了這句俚語的可信度:當時規定,擁有二十名以上黑奴的家庭,可以留一個孩子,據說是為了管理勞工紀律。總計約二十五萬的役齡青年躲避徵調。南方的人口本來就不及北方,再一記重擊是好些在邊境的奴隸,越過分界逃到北方,其中許多人也加入了北軍。

不只如此,留在南方的奴隸人口,受到北軍步步進逼的鼓舞,也不願意消耗體力在生產軍需品,他們故意怠工,逮著機會就閃人,躲進像是維吉尼亞州與北卡羅萊納州交界的迪斯莫爾沼澤(Great Dismal Swamp)避難,這裡荒煙蔓草,難以追查行蹤。就這樣成千上萬的暗地累積,包括臨陣脫逃、怠忽職守、不辭而別,無意驚動任何人,只想逃避查緝,放大了北方的人力與工業優勢,同時也可能是南方最終戰敗的關鍵因素。

拿破崙的征服戰爭也難抵不服從行動一波波的來襲,鎩羽而歸(註1)。當時,最響亮的口號是:拿破崙麾下每位士兵的背包中,都帶著法國革命的理想征戰歐陸。但我們也可毫不誇張的認定:這些本應肩負著理想的士兵,也因為不服從而大幅刻蝕局限了征服的版圖。不論是一七九四年到一七九六年的共和國,還是一八一二年開始的拿破崙帝國體制下,在鄉間清查役齡人力,都推行得礙手礙腳。

從家庭、村莊、地方官員到整個城鎮,都共謀歡迎叛離軍旅的返鄉逃兵,全都串通好窩藏躲避徵兵的役齡青年,為此有的人還把右手指頭砍了一兩根下來。躲避徵兵與逃兵的比例,可以視為政權受歡迎程度的公民投票。對拿破崙的後勤官而言,這種「用腳投票」的選民,具有無比重要的戰略意義。投票結果很明顯。第一共和與拿破崙帝國的國民,可能雙手擁抱普世公民(universal citizenship)的承諾,但隨之而來,理所當然的雙胞胎──全民徵兵,他們可就避之唯恐不及了。

(本文出自《人類學家的無政府主義觀察》,作者為詹姆斯.斯科特,譯者 王審言,未經同意禁止轉載。)

註1:參見R . R . Cobb, The Police and the People: French Popular Protest, 1789–1820 (Oxford: Clarendon Press, 1970), 96–97.