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青年為躲避徵兵把右手指頭砍掉 連地方官員到整個城鎮都串通好窩藏逃兵

聯合新聞網 / 麥田出版
圍籬塗鴉寫著斗大的字「別告訴我怎麼做！」，充分表現出無政府主義精神。圖片提供／麥田出版
圍籬塗鴉寫著斗大的字「別告訴我怎麼做！」，充分表現出無政府主義精神。圖片提供／麥田出版

碎片二　論不服從的重要性

不服從行動一旦有了先例，特別是引發連鎖效應、開始有人加入模仿的行列，更會勾起人們的興趣。而我們的關注重點，比較少在個體層面上的怯懦情緒或意識，更多會著重在能夠引發劇烈政治效應的社會現象。將無數小小的抗拒行為加乘起來，到最後，會累積成極度的混亂，打亂政府領導者或高官將領原本憑空勾勒出的計畫。

小規模的不服從行為一般上不了媒體頭條，但就像是幾百萬隻珊瑚蟲，無論如何，就是會堆積成珊瑚礁；就如同成千上萬不服從或規避的行為，也會匯聚成經濟上或政治上的障礙。心照不宣的雙方共謀，會聯手遮掩住暗中行事。因為肇事者不想引發外界關注，不被看見確保了他們的安全。

另一頭，官員也不樂見不服從行動升級引發注目，因為這樣會冒著鼓勵大家起而效尤的風險，而且若被發現無力進行道德管控，簡直是自暴其短。結果出乎意料地造成了沉默的同盟，立場南轅北轍的雙方讓不服從在歷史上消失匿跡。

（本文出自《人類學家的無政府主義觀察》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《人類學家的無政府主義觀察》，未經同意禁止轉載。)
但是，我在別的地方曾經使用「日常形式的反抗」（everyday forms of resistance）來形容，這些行動累積起來，經常發生巨大甚至關鍵性的影響，暗地裡牽動政權、國家甚至軍隊的走向。

美國內戰期間，南方的美利堅聯盟國（Confederate states），最終潰敗，幾乎可以歸因於逃兵與不服從行動，逐漸堆累成積重難返的壓力。一八六二年的秋天，大戰爆發後一年多，南方的田地普遍歉收。士兵，特別是住在偏遠地方、家裡沒有蓄奴的自耕農，頻頻收到家書，催促他們趕緊回來救救餓著肚皮的家人。成千上萬的士兵真的開溜了，有的是整個單位消失，連武器都帶走。一旦返回家園，絕大多數的逃兵在整個戰爭期間，都積極的抗拒徵兵。

之後，一八六三年冬天，北軍在宣教嶺（Missionary Ridge）取得決定性的勝利，南軍已露敗象，逃兵再度成為名副其實的軍力大出血，特別是內陸地區的小農場主人認為奴隸制對他們沒好處，犯不著把自己的性命也賭上去。這些人的態度可以用當時流行於南方的一句口號總結：「富人的戰爭，窮人上戰場。」事實更強化了這句俚語的可信度：當時規定，擁有二十名以上黑奴的家庭，可以留一個孩子，據說是為了管理勞工紀律。總計約二十五萬的役齡青年躲避徵調。南方的人口本來就不及北方，再一記重擊是好些在邊境的奴隸，越過分界逃到北方，其中許多人也加入了北軍。

不只如此，留在南方的奴隸人口，受到北軍步步進逼的鼓舞，也不願意消耗體力在生產軍需品，他們故意怠工，逮著機會就閃人，躲進像是維吉尼亞州與北卡羅萊納州交界的迪斯莫爾沼澤（Great Dismal Swamp）避難，這裡荒煙蔓草，難以追查行蹤。就這樣成千上萬的暗地累積，包括臨陣脫逃、怠忽職守、不辭而別，無意驚動任何人，只想逃避查緝，放大了北方的人力與工業優勢，同時也可能是南方最終戰敗的關鍵因素。

拿破崙的征服戰爭也難抵不服從行動一波波的來襲，鎩羽而歸(註1)。當時，最響亮的口號是：拿破崙麾下每位士兵的背包中，都帶著法國革命的理想征戰歐陸。但我們也可毫不誇張的認定：這些本應肩負著理想的士兵，也因為不服從而大幅刻蝕局限了征服的版圖。不論是一七九四年到一七九六年的共和國，還是一八一二年開始的拿破崙帝國體制下，在鄉間清查役齡人力，都推行得礙手礙腳。

從家庭、村莊、地方官員到整個城鎮，都共謀歡迎叛離軍旅的返鄉逃兵，全都串通好窩藏躲避徵兵的役齡青年，為此有的人還把右手指頭砍了一兩根下來。躲避徵兵與逃兵的比例，可以視為政權受歡迎程度的公民投票。對拿破崙的後勤官而言，這種「用腳投票」的選民，具有無比重要的戰略意義。投票結果很明顯。第一共和與拿破崙帝國的國民，可能雙手擁抱普世公民（universal citizenship）的承諾，但隨之而來，理所當然的雙胞胎──全民徵兵，他們可就避之唯恐不及了。

（本文出自《人類學家的無政府主義觀察》，作者為詹姆斯．斯科特，譯者 王審言，未經同意禁止轉載。)

註1：參見R . R . Cobb, The Police and the People: French Popular Protest, 1789–1820 (Oxford: Clarendon Press, 1970), 96–97.

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