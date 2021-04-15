麻生稱核汙水喝了沒事 游梓翔：日人每年500ml可喝光

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
世新大學口傳系教授游梓翔。圖／聯合報系資料照片
世新大學口傳系教授游梓翔。圖／聯合報系資料照片

日本自2023年起將把目前存放福島核電廠輻射汙水排放至太平洋，引發質疑，日本副首相麻生太郎卻說「核廢水喝了也沒事」。世新大學口傳系教授游梓翔晚間在臉書揶揄，按麻生標準，日本人1年喝不到500毫升核汙水就可以處理。

游梓翔表示，日本非將核汙水排入大海的理由，是因每天會生產140噸新處理水，核電廠腹地已無法儲存，但既然麻生太郎所說，這些水喝了也沒事，那這個問題就好辦了。

游梓翔說，1瓶500ml礦泉水為單位，不算瓶子水的重量約就是500公克；1公噸是1000公斤，等於100萬公克，就是2000瓶礦泉水；每天140公噸，等於28萬瓶礦泉水，以1年365天計，1年新增處理水量約等於1億220萬瓶礦泉水。

游梓翔表示，日本目前人口約1.2億人，如果麻生太郎掛保證說的「核廢水喝了也沒事」是真的，那日本每人每年喝不到1瓶處理水就可把它喝光光，還有365天時間來飲用這瓶500ml處理水，應可「稀釋」得非常厲害。

游梓翔說，如果老人、小孩，或因身體有狀況不願意喝的人，就請家人一年中多喝一瓶，也就完成任務；麻生太郎的英明與智慧，為福島核電廠處理水，找到一個排入大海以外的方案。

日本 游梓翔 核電

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