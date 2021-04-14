與美共進退 德英也將從阿富汗撤軍

德國國防部長安妮格雷特·克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）周三（4月14日）接受采訪時表示，德國將配合美國從阿富汗撤軍。

此前有報道稱，美國總統拜登將宣布美國9月11日前從阿富汗全部撤軍。

「我們一直都說要共進退」，克蘭普-卡倫鮑爾告訴德廣聯（ARD），「我支持有序撤軍，我希望今天（在北約會議）能決定這個問題。」

她告訴德廣聯，北約將在「四方」會議中的特別單元作出相關決定。

德國外交部發布聲明，在強調其他緊急事項如烏克蘭-俄羅斯邊境的發展和與伊朗的核協議的同時，稱「會談將聚焦於阿富汗問題」。

英國也將跟著撤軍

據《泰晤士報》報道，英國也將跟進，從阿富汗撤出大約750名軍人。

該報援引消息人士的話說：「由於對美軍基地和設施的依賴，沒有美國的支持，英軍將舉步維艱。」

在9月前撤軍的計劃將讓美國錯過特朗普政府去年與塔利班商定的5月撤軍的最後期限。

拜登不願意倉促撤軍

2020年2月，美國和塔利班曾簽署「和平協議」，承諾在塔利班遵守協議的前提下在14個月內撤出所有軍隊。

此後，塔利班並沒有遵守協議。它宣布要在5月1日恢復對仍然駐守該國的外國軍隊展開敵對行動。

一位政府高級官員對記者說，如果他們真的襲擊撤退中的美軍，「將遭到強有力的回擊」。這位官員說，拜登總統已經決定，倉促撤軍將使2500名美軍處境危險，並不是一個可行的選擇。

德國士兵在阿富汗的使命

20年前，開赴阿富汗的德國聯邦國防軍(Bundeswehr)的士兵們被告知，他們的任務不是作戰，而是短期干預，目的只是為了維持穩定。當時，阿富汗是一個飽受戰爭摧殘的孤立國家，而基地組織創始人、「9-11」襲擊主謀本-拉登就藏在那裡。

20年後，德國仍然有1300名士兵駐守在阿富汗，並參加了北約領導的訓練阿富汗國防軍的任務。9月前撤離的話，這項任務將會結束。

塔利班退出會談

塔利班星期二表示，他們將不再參加定於本月在土耳其舉行的關於阿富汗未來的首腦會議，除非所有外國軍隊都撤離阿富汗。

塔利班駐卡塔爾辦事處發言人納伊姆（Mohammad Naeem）在推特上說：「在所有外國軍隊完全撤出我們的家園之前，（我們）不會參加任何決定阿富汗問題的會議。」

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