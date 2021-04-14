俄烏邊境紛擾 專家：俄恐打滲透戰

烏克蘭與西方國家3月中旬陸續發出警訊，加上俄羅斯開始在烏克蘭邊境調動兵力，外媒紛紛推測是否將有戰事，分析人士認為，俄國全面入侵機率不高，應該與14年派出特種部隊一樣採用滲透戰。俄國大動作原因，是回應烏克蘭總統澤倫斯基，年初他曾制裁普丁好友、烏國資本家梅德韋楚克，還禁止親俄電視台播送，也有些人認為是俄國順手想測試美國的態度。

俄烏軍事差距

根據《歐洲政治網》報導，日前眾多外媒都發現俄羅斯在烏克蘭的東部邊境動作頻頻，集結超過「正常軍事演習」的兵力，更與烏國東部分離主義份子搭上線，其實早在三月中旬，烏克蘭與不少國家就陸續發布警訊，對此，克里姆林宮當局僅回應這都是「國內事務」，意指俄國在克里米亞的部隊都是家務事。

但據烏克蘭情報人員的訊息，俄國調動的增援部隊加上後，邊境俄軍加上克里米亞俄軍已有8萬人，據《外媒》報導，這將是14年後（當時俄國介入克里米亞）最大的俄軍集結，同時，烏克蘭國防缺口很大，除了資金無法跟上，連防守性的戰略武器都不比俄軍先進，軍武專家科穆特分析過，這代表俄軍只要對橋樑、鐵路或發電廠進行空襲（烏國難以回擊），烏克蘭民生經濟就會陷入困境。

不太可能全面入侵

俄羅斯在戰力部署到位、明顯強勢的情況下，引發外媒猜測俄國會不會採取激進作法對烏出手，據《英國廣播公司》報導，分析師認為，要推測俄國的下一步得先從源頭著手，俄國之所以動手威脅烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基年初的動作密不可分，澤倫斯基當時制裁烏國著名寡頭（大資本家）梅德韋楚克，還禁止幾個親俄電視台播送，這都讓原本就衝突頻頻的頓巴斯與克里米亞問題升溫，引發普丁不滿而回擊。

分析人士提到，俄國應該也不會採全面入侵的手段，應該會仿效14年派出特種部隊格魯烏（譯為小綠人，俄語зелёные человечки）的模式，進行邊境滲透戰，格魯烏當時在併吞克里米亞扮演重要角色。

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