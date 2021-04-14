快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

俄烏邊境紛擾 專家：俄恐打滲透戰

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
俄國集結軍事，屢屢在烏克蘭邊境活躍，下一步的俄烏關係會如何發展？(photo from Wikimedia)
俄國集結軍事，屢屢在烏克蘭邊境活躍，下一步的俄烏關係會如何發展？(photo from Wikimedia)

烏克蘭與西方國家3月中旬陸續發出警訊，加上俄羅斯開始在烏克蘭邊境調動兵力，外媒紛紛推測是否將有戰事，分析人士認為，俄國全面入侵機率不高，應該與14年派出特種部隊一樣採用滲透戰。俄國大動作原因，是回應烏克蘭總統澤倫斯基，年初他曾制裁普丁好友、烏國資本家梅德韋楚克，還禁止親俄電視台播送，也有些人認為是俄國順手想測試美國的態度。

俄烏軍事差距

根據《歐洲政治網》報導，日前眾多外媒都發現俄羅斯在烏克蘭的東部邊境動作頻頻，集結超過「正常軍事演習」的兵力，更與烏國東部分離主義份子搭上線，其實早在三月中旬，烏克蘭與不少國家就陸續發布警訊，對此，克里姆林宮當局僅回應這都是「國內事務」，意指俄國在克里米亞的部隊都是家務事。

但據烏克蘭情報人員的訊息，俄國調動的增援部隊加上後，邊境俄軍加上克里米亞俄軍已有8萬人，據《外媒》報導，這將是14年後（當時俄國介入克里米亞）最大的俄軍集結，同時，烏克蘭國防缺口很大，除了資金無法跟上，連防守性的戰略武器都不比俄軍先進，軍武專家科穆特分析過，這代表俄軍只要對橋樑、鐵路或發電廠進行空襲（烏國難以回擊），烏克蘭民生經濟就會陷入困境。

不太可能全面入侵

俄羅斯在戰力部署到位、明顯強勢的情況下，引發外媒猜測俄國會不會採取激進作法對烏出手，據《英國廣播公司》報導，分析師認為，要推測俄國的下一步得先從源頭著手，俄國之所以動手威脅烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基年初的動作密不可分，澤倫斯基當時制裁烏國著名寡頭（大資本家）梅德韋楚克，還禁止幾個親俄電視台播送，這都讓原本就衝突頻頻的頓巴斯與克里米亞問題升溫，引發普丁不滿而回擊。

分析人士提到，俄國應該也不會採全面入侵的手段，應該會仿效14年派出特種部隊格魯烏（譯為小綠人，俄語зелёные человечки）的模式，進行邊境滲透戰，格魯烏當時在併吞克里米亞扮演重要角色。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 克里米亞 俄羅斯

延伸閱讀

日本稱核廢水「已過濾62種輻射物」 專家打臉：淡化危機

俄防長：正進行部隊演習 因應北約軍事威脅

烏克蘭士兵遭砲擊1死1重傷 俄國仍堅稱：無意引戰

土耳其施戰略手腕 助烏克蘭緩俄衝突

相關新聞

西班牙年金改革奇招！年付40萬台幣 吸引勞工延後退休

西班牙正受到來自歐盟的壓力，要減輕公共年金系統的債務，社會安全部長埃斯克里瓦（José Luis Escrivá）12日...

長賜輪遭扣押 長榮：協助船東並研擬船貨分開處理

埃及法院下令扣押長賜輪，長榮今天指出，持續協助船東儘速與蘇伊士運河管理局達成和解協議，長榮也正在研擬讓船、貨分開處理的可...

美情報：中國迫鄰國默許領土主張 中印邊界情勢緊繃

美國國家情報總監辦公室昨天發表報告指出，儘管中印已從拉達克東部部分對峙點撤軍，但中印邊界仍高度緊張

美國想自「帝國墳墓」阿富汗撤軍需中國之力 但北京陷入典型兩難抉擇

據白宮官員透露，拜登將在美國時間14日宣布，把目前剩餘的2500名美軍撤離阿富汗，撤軍行動將從5月1日以前開始，並於9月11日，911恐攻事件的20周年之際完成。

俄烏邊境紛擾 專家：俄恐打滲透戰

烏克蘭與西方國家3月中旬陸續發出警訊，加上俄羅斯開始在烏克蘭邊境調動兵力，外媒紛紛推測是否將有戰事，分析人士認為，俄國全面入侵機率不高，應該與14年派出特種部隊一樣採用滲透戰。俄國大動作原因，是回應烏克蘭總統澤倫斯基，年初他曾制裁普丁好友、烏國資本家梅德韋楚克，還禁止親俄電視台播送，也有些人認為是俄國順手想測試美國的態度。

蘇丹部落衝突 上千難民逃往查德

聯合國難民署表示，蘇丹近期在西部達爾富爾地區各部落之間，武裝衝突嚴重，已經導致1800多名當地居民逃離查德，大多數為老年人和婦孺。專家分析，此次衝突主要是因阿拉伯部落的牧民和馬薩利特的農民，因為爭奪資源擦槍走火，結果衝突越演越烈，聯合國以及非洲聯盟也表達關注，表示若衝突未平，不排除安排部隊介入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。