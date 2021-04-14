蘇丹部落衝突 上千難民逃往查德

聯合國難民署表示，蘇丹近期在西部達爾富爾地區各部落之間，武裝衝突嚴重，已經導致1800多名當地居民逃離查德，大多數為老年人和婦孺。專家分析，此次衝突主要是因阿拉伯部落的牧民和馬薩利特的農民，因為爭奪資源擦槍走火，結果衝突越演越烈，聯合國以及非洲聯盟也表達關注，表示若衝突未平，不排除安排部隊介入。

半島電視台報導，聯合國難民署發言人巴巴爾．巴洛赫表示，自4月3日蘇丹西部爆發部落衝突以來，已造成1800多名居民（大多為老弱婦孺）逃往查德尋求庇護。

今年1月，聯合國和非洲聯盟才剛結束對該地區為期兩週的和平任務，在這之前該地武裝衝突頻繁，已經有200多人喪生，然而人員和部隊撤出後，4月又爆發新的流血衝突。聯合國表示，達富爾地區曾於2003年爆發內戰，造成30萬人喪生、250萬人流離失所。

此次武裝衝突主因在於，阿拉伯部落的牧民和馬薩利特的農民互相爭奪土地和水源。巴赫爾向媒體表示，有兩名馬薩利特部落的男子在衝突剛開始就遭對手陣營開槍打死，因此衍生為大規模衝突。

受到牽連的難民房屋和財產都遭到破壞，且武裝衝突者不斷針對性攻擊難民的臨時居所，使得難民被迫在40度高溫下遷移往查德尋求庇護。

非洲新聞報導，聯合國和非洲聯盟對於暴力事件再起感到震驚和遺憾，並呼籲雙方必須盡快解除武裝，而人權團體也呼籲聯合國盡快介入調查，有必要時出動武裝部隊平息，好讓難民能夠儘速重返家園。

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