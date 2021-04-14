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蝗災、洪災接踵來 東非700萬人恐挨餓

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
蝗蟲大舉入侵非洲，讓農民生計無以為繼。(Photo by Anne and David on Flicker under Creative Commons license)
蝗蟲大舉入侵非洲，讓農民生計無以為繼。(Photo by Anne and David on Flicker under Creative Commons license)

內外交迫，天災人禍讓百萬東非民眾面臨糧食飢荒。基督教人道關懷組織表示，包括衣索比亞索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、肯亞與烏干達等東非6國受到國內暴力衝突、洪水、蝗災以及新冠肺炎疫情影響，估計有700萬人會面臨飢餓的日子，目前急需外界伸手給予援助。

據《基督教郵報》報導，世界展望會代表戴畢•德維特表示，「東非情況非常嚴重，特別是衣索比亞，超過200萬人需要食物救援。除了國內衝突，COVID-19、洪水、蝗蟲侵襲都加深的民眾的負擔。」

早在新冠肺炎疫情爆發之前，多個東非國家就出現沙漠蝗蟲破壞廣大的耕地與牧場，去年底，大規模洪水更毀壞即將收成的作物，進而影響400萬人的食物來源。估計東非有10萬多人生活在悲慘的飢荒之下，隨著雨季延長及衝突加劇，人數預計將繼續增加。

世界展望會執行長埃德加•桑多瓦爾指出，「長期營養不良的影響特別會阻礙兒童的發展以及發揮上帝所賜予他們的潛能。」稍早聯合國世界糧食計劃署執行長大衛•比斯利也表示，由於全球陷入經濟停滯期，影響對食物短缺的回應速度，故今年恐將出現聖經中的飢荒。

《紐約時報》報導，由於氣候變遷加劇氣候異常，幾十年從未見過蝗蟲的東非國家，在去年再度出現數十億隻蝗蟲肆虐，導致肯亞、衣索比亞與索馬利亞1,900萬名農民與牲畜生計受到嚴重影響。聯合國糧食及農業組織官員基思•克雷斯曼指出，「從1950年代以來，當地就未曾見過這麼大的規模。」

去年侵襲東非的蝗災遠因是在2年前。首先在2018年，兩個大型颶風在沙烏地阿拉伯偏遠地區降下大雨，導致沙漠蝗蟲數量增加8,000倍，到了2019年中，風勢將蝗蟲吹入非洲之角，當地潮濕的秋季又大幅增加蝗蟲的數量，去年12月初索馬利亞出現罕見颶風，讓情況最後演變成真實的緊急狀態。【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 衣索比亞 索馬利亞

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