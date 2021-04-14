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伊斯蘭動亂侵擾 莫三比克百萬人挨餓

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
莫三比克現有近100萬人面臨嚴重的飢餓問題。(photo by 影片截圖)
莫三比克現有近100萬人面臨嚴重的飢餓問題。(photo by 影片截圖)

莫三比克近年來飽受伊斯蘭動亂侵擾，現有近100萬人面臨嚴重的飢餓問題。自2017年以來，莫三比克不斷受到伊斯蘭動亂蹂躪，造成國內75萬人流離失所，聯合國世界糧食計劃署13日更表示，該國北部現有超過95萬人面臨嚴重的飢餓，呼籲捐助者提供8200萬美元來應對這場危機。

近百萬人挨餓

根據《News24》報導，聯合國世界糧食計劃署13日表示，莫三比克北部現在有超過95萬人面臨嚴重的飢餓，需要8200萬美元來應對這場危機，並警告說，該地區的聖戰分子越來越多的攻擊，加劇了原本就已經絕望的情勢。

自2017年以來，莫三比克北部一直受到不斷升級的伊斯蘭動亂蹂躪，包括上個月在德爾加杜角省的帕爾馬發生的恐怖襲擊，造成數十人喪生，以及成千上萬人流離失所，據《路透社》報導，與伊斯蘭國有關聯的叛亂分子襲擊了帕爾馬，而法國能源公司道達爾、美國能源公司埃克森美孚正在該城市附近開發天然氣項目。

政府未能處理危機

莫三比克公共誠信中心表示，政府未能處理危機，主要依靠援助機構為逃離暴力事件者提供支持，還有許多人留在戰區，因為他們沒有辦法到達更安全的地區。國際移民組織則表示，居民在逃離帕爾馬的襲擊後，在德爾加杜角省其他地區已登記增加1萬6500人。

世界糧食計劃署發言人湯姆森·菲里表示，世界糧食計劃署的目標是援助德爾加杜角、楠普拉、尼亞薩和贊比西亞省等地75萬名流離失所的民眾和弱勢者。他說，該機構目前正為逃離帕爾馬暴力事件的家庭組織緊急分發食品，其目標是援助5萬名從帕爾馬流離失所的民眾。

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伊斯蘭國 聯合國 恐怖襲擊

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