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日企第一槍！可果美抗議人權迫害 全面停用新疆番茄

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
過去可果美會使用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，然而近年供應減少，現在該公司使用的番茄中只有不到1％來自新疆，同時早已於去年停止輸入新疆番茄，再加上可果美在中國的銷售額只占總額的0.4％，因此較容易停止使用新疆產品。截自可果美官網
過去可果美會使用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，然而近年供應減少，現在該公司使用的番茄中只有不到1％來自新疆，同時早已於去年停止輸入新疆番茄，再加上可果美在中國的銷售額只占總額的0.4％，因此較容易停止使用新疆產品。截自可果美官網

日本知名食品大廠可果美（KAGOME）以番茄商品聞名，不過最新報導指出，該公司將於今年內停用新疆生產的番茄，更強調除成本與品質外，「人權問題」亦是考慮因素之一。

日本經濟新聞》引述可果美官方說法，稱會在2021年年底前停止使用中國新疆生產的番茄加工產品，同時「正在確認（過去使用的番茄）是否在侵犯人權的環境下生產出來」。

過去可果美會使用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，然而近年供應減少，現在該公司使用的番茄中只有不到1％來自新疆，同時早已於去年停止輸入新疆番茄，再加上可果美在中國的銷售額只占總額的0.4％，因此較容易停止使用新疆產品。

然而今次可果美的行動是日本首次有大型企業因新疆問題採取措施，此舉可能會進而影響其他日本企業的未來動向。

中國生產的番茄目前在全世界占35％，不過早在新疆棉花被抵制時，就有不少聲浪呼籲各國同時禁止使用新疆番茄及製品。

日本知名食品大廠可果美以番茄商品聞名，不過最新報導指出該公司將於今年內停用新疆生產的番茄，更強調除成本與品質外，「人權問題」亦是考慮因素之一。截自可果美官網
日本知名食品大廠可果美以番茄商品聞名，不過最新報導指出該公司將於今年內停用新疆生產的番茄，更強調除成本與品質外，「人權問題」亦是考慮因素之一。截自可果美官網

新疆棉 日本經濟 人權

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