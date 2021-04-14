日企第一槍！可果美抗議人權迫害 全面停用新疆番茄

日本知名食品大廠可果美（KAGOME）以番茄商品聞名，不過最新報導指出，該公司將於今年內停用新疆生產的番茄，更強調除成本與品質外，「人權問題」亦是考慮因素之一。

《日本經濟新聞》引述可果美官方說法，稱會在2021年年底前停止使用中國新疆生產的番茄加工產品，同時「正在確認（過去使用的番茄）是否在侵犯人權的環境下生產出來」。

過去可果美會使用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，然而近年供應減少，現在該公司使用的番茄中只有不到1％來自新疆，同時早已於去年停止輸入新疆番茄，再加上可果美在中國的銷售額只占總額的0.4％，因此較容易停止使用新疆產品。

然而今次可果美的行動是日本首次有大型企業因新疆問題採取措施，此舉可能會進而影響其他日本企業的未來動向。