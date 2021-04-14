聽新聞
test
0:00 / 0:00
日企第一槍！可果美抗議人權迫害 全面停用新疆番茄
日本知名食品大廠可果美（KAGOME）以番茄商品聞名，不過最新報導指出，該公司將於今年內停用新疆生產的番茄，更強調除成本與品質外，「人權問題」亦是考慮因素之一。
《日本經濟新聞》引述可果美官方說法，稱會在2021年年底前停止使用中國新疆生產的番茄加工產品，同時「正在確認（過去使用的番茄）是否在侵犯人權的環境下生產出來」。
過去可果美會使用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，然而近年供應減少，現在該公司使用的番茄中只有不到1％來自新疆，同時早已於去年停止輸入新疆番茄，再加上可果美在中國的銷售額只占總額的0.4％，因此較容易停止使用新疆產品。
然而今次可果美的行動是日本首次有大型企業因新疆問題採取措施，此舉可能會進而影響其他日本企業的未來動向。
中國生產的番茄目前在全世界占35％，不過早在新疆棉花被抵制時，就有不少聲浪呼籲各國同時禁止使用新疆番茄及製品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言