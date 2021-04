美發布情報報告 中國居美國安全威脅之首

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)在周二發布的一份報告稱,中國致力主導全球局勢的努力是美國國家安全面臨的主要威脅,而俄羅斯破壞美國影響力丶宣稱自己是重要國家的作為也對美國構成了挑戰。

這一份《2021年度威脅評估》(2021 Annual Threat Assessment)闡述了美國情報機構對美國總統拜登(Joe Biden)上任第一年所面臨的主要外交政策問題的看法,該報告稱新冠病毒大流行與全球氣候變化讓其變得更復雜。

報告當中說,雖然中國和俄羅斯被認為是最主要的挑戰,但伊朗和朝鮮也為美國國家安全帶來考驗。

這份報告已送交美國國會,將成為美國參議院和眾議院情報委員會周三和周四會議的主題。拜登的國家情報局(National Intelligence)局長海因斯(Avril Haines)和中情局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)將在確認後首次參加公開聽證。

報告稱,執政的中共將透過「整個政府的努力擴大中國的影響力丶削弱美國的影響力、損害華盛頓及其盟友和伙伴之間的關系」,並努力讓各國接受其專制制度; 不過,當符合利益的時候,中國領導人也可能降低與美國的緊張關系。

報告還說,中國也尋求使用各種手段展示其日益強大的實力,並迫使區域鄰國接受北京的立場,這當中包括領土爭議與台灣主權問題。報告指出中國擁有堅強的網絡攻擊能力,包含對美國國內的關鍵基礎設施造成局部的丶暫時的破壞。

俄羅斯也試圖破壞美國的影響力丶在西方國家之間挑撥離間,並建立其作為形塑全球事件的主導國家的能力,報告說俄羅斯「仍然是一個很大的網絡威脅」。

除了傳統的國安威脅之外,該報告也重視全球健康等非傳統的挑戰。報告中說,新冠疫情將會持續對全球人口造成威脅,直到疫苗和治療方法被廣泛分配; 其所帶來的經濟和政治的影響將會持續幾年。

各個機構對伊朗核計劃和意圖的評價不一。該報告仍然認為伊朗「目前沒有進行我們判斷生產核裝置所需的關鍵核武器開發活動」。但報告當中說,美國前總統特朗普(Donald Trump)2015年退出與世界大國達成的伊朗核協議後,德黑蘭(Tehran)恢復了一些違反協議的核活動。

報告稱,伊朗將對美國和盟國在中東的利益「構成持續威脅」,並努力破壞美國的影響力。

報告還說,隨著朝鮮升級其常規軍事能力,它「對美國丶韓國和日本構成越來越大的威脅」; 平壤對於發展大規模殺傷性武器的興趣仍是一個重大憂慮; 朝鮮領導人金正恩「仍然堅定地致力於該國的核武器,該國正在積極從事彈道導彈的研發」,他也依然對發展化學和生物武器感興趣。

李玟儀/William(路透社等)

© 2021年 德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】