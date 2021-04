東芝社長換人 牽動逾5000億元併購案

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)在周二發布的一份報告稱,中國致力主導全球局勢的努力是美國國家安全面臨的主要威脅,而俄羅斯破壞美國影響力丶宣稱自己是重要國家的作為也對美國構成了挑戰。

2021-04-14 12:12