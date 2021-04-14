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將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

東芝社長換人 牽動逾5000億元併購案

中央社 / 東京14日專電

日本電機大廠東芝（Toshiba）社長車谷暢昭今天上午在臨時董事會上請辭。日前英國一家基金CVC資本合夥公司才提議將以約2兆日圓（約新台幣5278億元）收購東芝，關鍵時刻社長換人，引發關注。

日本朝日新聞報導，因東芝的經營方針、子公司發生醜聞、企業管理不善等問題，車谷與大股東、海外的基金之間關係惡化，內部也有很多人心存不滿。

今天上午在東芝的臨時董事會上，擔任3年社長、帶領東芝走過經營危機的車谷卸任後，社長一職由會長（董事長）、前社長綱川智回鍋。

報導說，總部位於英國倫敦的私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners）本月6日提議收購東芝，規模約2兆日圓，正向東芝經營層與日本政府進行交涉。

日本放送協會（NHK）報導，車谷昨天已告知周邊人士說，今年1月東芝已重新在東證1部上市，自己已達成使命，因此要辭職。

東芝本月6日接獲CVC資本合夥公司要收購東芝的提議，這項提議是希望藉由讓東芝股票下市，改善東芝的企業管理體制，避免來自外部的影響，提高營運判斷速度。

但是，車谷曾任CVC資本合夥公司日本分公司的負責人，這項提議的背景不透明，引發東芝經營層內部有人反對，造成對立。

東芝 日本 英國

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