東芝社長換人 牽動逾5000億元併購案
日本電機大廠東芝（Toshiba）社長車谷暢昭今天上午在臨時董事會上請辭。日前英國一家基金CVC資本合夥公司才提議將以約2兆日圓（約新台幣5278億元）收購東芝，關鍵時刻社長換人，引發關注。
日本朝日新聞報導，因東芝的經營方針、子公司發生醜聞、企業管理不善等問題，車谷與大股東、海外的基金之間關係惡化，內部也有很多人心存不滿。
今天上午在東芝的臨時董事會上，擔任3年社長、帶領東芝走過經營危機的車谷卸任後，社長一職由會長（董事長）、前社長綱川智回鍋。
報導說，總部位於英國倫敦的私募基金CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners）本月6日提議收購東芝，規模約2兆日圓，正向東芝經營層與日本政府進行交涉。
日本放送協會（NHK）報導，車谷昨天已告知周邊人士說，今年1月東芝已重新在東證1部上市，自己已達成使命，因此要辭職。
東芝本月6日接獲CVC資本合夥公司要收購東芝的提議，這項提議是希望藉由讓東芝股票下市，改善東芝的企業管理體制，避免來自外部的影響，提高營運判斷速度。
但是，車谷曾任CVC資本合夥公司日本分公司的負責人，這項提議的背景不透明，引發東芝經營層內部有人反對，造成對立。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言