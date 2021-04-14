快訊

影／「張鮭魚之夢」以特殊原因改回原名 3次機會用完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登訂911二十週年 美軍全撤離阿富汗

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
美國預計將在今年9月11日正式撤出阿富汗，在20週年這個時間點替阿富汗戰爭畫下休止符。（photo by美國國防部）
美國預計將在今年9月11日正式撤出阿富汗，在20週年這個時間點替阿富汗戰爭畫下休止符。（photo by美國國防部）

經歷4任總統與20年的阿富汗戰爭，有望在今年落下帷幕！拜登總統將於美國時間14日宣布，美軍將於2021年9月11日完全撤出阿富汗。儘管這表示美國將錯過川普先前承諾的時間表，但顯示撤軍也是拜登政府想達成的競選承諾。

自5/1延至9/11

根據《英國廣播公司》報導，美軍預計將在9月11日正式撤出阿富汗。而這也意味著美國將錯過原先與塔利班政權敲定的5月1日。官員表示，拜登政府認為要在5月1日前完全撤軍有相當難度，且為了達標而倉促撤軍，會讓當地美軍暴露於危險之中。

儘管塔利班政權先前曾表示，將攻擊5月1日後還留在阿富汗境內的任何外國軍隊，美國與北約則早已鄭重警告塔利班，在美軍撤出前，任何對美軍的攻擊將會面臨到強力反擊。而外界也在稍早確認，塔利班政權與阿富汗政府將會出席美國在土耳其舉辦的和平會談。

2300美軍犧牲

英國《衛報》指出，自從911事件以來，美國在阿富汗投入約80萬人次的軍力，且有超過2, 300名美軍魂斷阿富汗。拜登政府官員表示，他們認為阿富汗的問題已經不需要以永久駐軍的方式解決，在中東仍有許多地區有恐攻威脅的情形下，美國將透過在中東保持常駐兵力的方式，機動性地處理之後的挑戰。

塔利班政權在去年與美國達成協議後，確實暫停了針對外國聯軍的攻擊，但仍不斷騷擾阿富汗政府軍。美國因此將在本月稍晚在土耳其舉辦和平會談，希望透過外交手段解決塔利班與阿富汗政府之間的衝突。目前北約在阿富汗駐有9, 600名聯軍，而美軍佔了其中的2, 500人。

【更多精采內容，詳見

阿富汗 美軍 塔利班

延伸閱讀

與美前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

半導體峰會 拜登喊「加大投資」

分析師：美難降低對台晶圓廠依賴

我恐列匯率操縱國 央行：不會有立即影響

相關新聞

阿富汗難救！拜登今將宣布 911恐攻20周年前完全撤軍

美國總統拜登（Joe Biden）在斷定面對阿富汗的安全與政治問題沒有軍事對策後，有政府高層官員指出，為專注在更迫切的國...

嚴重空汙！長賜號卡蘇伊士運河 貨輪「大塞車」釀禍

長榮「長賜號」（Ever Given）巨型貨櫃輪上月23日在埃及蘇伊士運河（Suez canal）擱淺，除堵住運河將近一...

夫婿去世4天後 英女王首度執行君主職務

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在丈夫菲立普親王（Prince Philip）離世4天後，於1...

中國拚6月底達4成人口施打新冠疫苗 優惠促銷、威脅施壓無所不用其極

中國疾控中心主任高福10日發表公開演講，一席「中國現有疫苗保護率不高」的發言引發外媒大幅報導，英國學者參考南美國家智利疫情，認為陸製新冠疫苗確實不足以阻擋病毒傳播，卻也指有打疫苗總比沒有打疫苗好，中國則透過官方機構與企業分頭軟硬兼施，試圖在6月底達到總人口40％接種疫苗的目標。

拜登訂911二十週年 美軍全撤離阿富汗

經歷4任總統與20年的阿富汗戰爭，有望在今年落下帷幕！拜登總統將於美國時間14日宣布，美軍將於2021年9月11日完全撤出阿富汗。儘管這表示美國將錯過川普先前承諾的時間表，但顯示撤軍也是拜登政府想達成的競選承諾。

長賜輪被扣押 貨櫃託運客戶還要多出錢幫忙贖船

上個月擱淺在蘇伊士運河的長榮海運（2603）超大貨櫃輪長賜輪（Ever Given），脫困後至今還被扣留在運河中段的大苦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。