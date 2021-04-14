拜登訂911二十週年 美軍全撤離阿富汗

經歷4任總統與20年的阿富汗戰爭，有望在今年落下帷幕！拜登總統將於美國時間14日宣布，美軍將於2021年9月11日完全撤出阿富汗。儘管這表示美國將錯過川普先前承諾的時間表，但顯示撤軍也是拜登政府想達成的競選承諾。

自5/1延至9/11

根據《英國廣播公司》報導，美軍預計將在9月11日正式撤出阿富汗。而這也意味著美國將錯過原先與塔利班政權敲定的5月1日。官員表示，拜登政府認為要在5月1日前完全撤軍有相當難度，且為了達標而倉促撤軍，會讓當地美軍暴露於危險之中。

儘管塔利班政權先前曾表示，將攻擊5月1日後還留在阿富汗境內的任何外國軍隊，美國與北約則早已鄭重警告塔利班，在美軍撤出前，任何對美軍的攻擊將會面臨到強力反擊。而外界也在稍早確認，塔利班政權與阿富汗政府將會出席美國在土耳其舉辦的和平會談。

2300美軍犧牲

英國《衛報》指出，自從911事件以來，美國在阿富汗投入約80萬人次的軍力，且有超過2, 300名美軍魂斷阿富汗。拜登政府官員表示，他們認為阿富汗的問題已經不需要以永久駐軍的方式解決，在中東仍有許多地區有恐攻威脅的情形下，美國將透過在中東保持常駐兵力的方式，機動性地處理之後的挑戰。

塔利班政權在去年與美國達成協議後，確實暫停了針對外國聯軍的攻擊，但仍不斷騷擾阿富汗政府軍。美國因此將在本月稍晚在土耳其舉辦和平會談，希望透過外交手段解決塔利班與阿富汗政府之間的衝突。目前北約在阿富汗駐有9, 600名聯軍，而美軍佔了其中的2, 500人。

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