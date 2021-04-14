日官方資料：多國將含氚核廢水排放入海 韓、台也一樣

日本政府13日決定將福島核一廠核廢水稀釋排放入海，引發鄰近國家關切。根據當日稍晚首相官邸網站發布的資料，年間排放量輻射值上限22兆貝克，並指出這是審酌各國核電廠氚排放量所訂出的標準。

福島核一廠核廢水雖經淨化設備去除放射性物質，但輻射物質「氚」難以去除，即使淨化後仍殘留水中。福島核一廠內處理過核廢水儲存槽使用率已達九成，日本政府13日舉行第五次廢爐、汙染水與處理水對策相關主管機關部會首長會議後，決定稀釋排放入海，預定兩年後實施。

首相官邸官網公布了13日會議資料。資料中提到，釋出輻射總量以一年22兆貝克為限。關於處分方法，以各國廣泛用於放射線防護基準參考的國際放射防護委員會（ICRP）的建議下制定的規制基準，在嚴格遵守前提下，考量國內曾執行、監理等，評估可確實穩定實施，選擇放流海洋。

經濟產業省小委員會彙總的資料則指出，全球多國都將含有氚的核廢水排放海洋或大氣。資料中提到，法國的La Hague核廢料再處理場2015年排放大海的輻射量達1京3700兆貝克、排入大氣78兆貝克。

鄰近國家中，韓國最主要的月城核電廠2016年排放液體輻射量約17兆貝克、氣體約119兆貝克，合計136兆貝克；古里核電廠兩者合計52兆貝克。我國第三核電廠在2002年排放入海輻射量51兆貝克、排入大氣11兆貝克。

產經新聞報導指出，世界多國都將所屬核電廠的氚排放到海洋或大氣中，每一國都以各自制定的規制基準為基礎，設定放出量，目前尚未傳出對核電廠周遭居民、環境造成重大影響。