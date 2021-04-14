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啟動美中合作？ 柯瑞明起訪問中國大陸談氣候變遷

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國氣候變遷總統特使柯瑞。歐新社
美國氣候變遷總統特使柯瑞。歐新社

美國國務院13日宣布，氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）將在14日到17日訪問中國大陸上海與南韓首爾；這將是首位美國政府官員訪陸。

柯瑞才剛結束中東、孟加拉等訪問行程，美國總統拜登邀請40國元首舉行聯合國氣候變化大會（COP26）峰會的線上會議，被拜登評為「骨子裡沒有民主」的中國大陸國家主席習近平，以及「劊子手」俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，都在邀請名單上。

在元首峰會之前，柯瑞先一步訪問中國大陸。

華盛頓郵報報導，在美中關係陷入高度緊張之際，柯瑞此行將希望能形塑在氣候變遷的雙邊合作模式。

華郵引述知情人士說法，柯瑞將在上海會見中國大陸的氣候變遷事務特別代表解振華。

氣候變遷 上海

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