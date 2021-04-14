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「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登13日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，拜登重申，美國將與俄羅斯建立穩定與可預測的關係，他提議，在未來數月內，擇定第三國舉行雙邊元首峰會，討論美國與俄羅斯面臨的所有議題。

白宮表示，拜登關切俄羅斯在克里米亞佔領區與烏克蘭邊界的突然增兵，呼籲俄羅斯降低緊張局勢。

這是拜登就任總統後，第二度與普亭通話，上次是1月26日，拜登與普亭討論兩國將新削減戰略武器條約（New START）延長5年的意願；拜登當時重申美國堅定支持烏克蘭主權，並提到美國關注俄羅斯駭客 SolarWinds、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入2020美國選舉，和毒害俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Aleksey Navalny）等事。

不過美俄關係並未因雙邊元首通話和緩，拜登在上月17日接受電視專訪時稱，批普亭壓迫俄羅斯反對派，是「劊子手」。此事促使俄羅斯將駐美國大使召回莫斯科，普亭一度邀請拜登直播對話，遭白宮冷回。

兩人再度通話是在劊子手事件過去將近一個月之際，白宮表示，在這通電話中，雙邊談到將就軍備控制與最新的安全問題等，舉行戰略穩定對話。

拜登也告訴普亭，美國將堅定捍衛美國國家利益，作為對俄羅斯種種行動的回應，例如網路入侵與選舉干預。

拜登也強調了，美國對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾。

俄羅斯 拜登 普亭

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