以色列蓄意出招 與伊朗處於戰爭前哨

針對伊朗的納坦茲核能設施11日的斷電事故，以及伊朗稱將因此採取報復，被外媒比喻成「影子戰爭」，不全面開打、但從各層面搶優勢，由伊、以這對中東老對手大鬥法。中東分析師提到，在各國正與伊朗探討核協議的當下，以國動作是蓄意破壞談判，打亂伊朗的核計畫，這兩國在海灣上也互相瞄準船資，更透過敘利亞、黎巴嫩等地區進行代理人大戰。

伊朗斷電事故

根據專業政治網《VOX》報導，伊朗納坦茲核設施11日的斷電事故，情報人士提到斷電事故是故意策劃，用於摧毀濃縮鈾的離心機動力系統，至少能拖延德黑蘭當局9個月的核子生產進度，因此伊朗宣稱要報復以色列。

事故發生後媒體都直接點名以色列所為，此一推斷非常合乎邏輯，當前處於核協議各國在維也納大談協議之際，會議協調人、歐盟對外行動署副秘書長莫拉主持會議，中國、法國、德國、俄羅斯、英國和伊朗代表出席會議，退出協議的美國也「間接」參與。中東分析師斯蒂芬斯就提到，以色列顯然是要打亂伊朗的計畫，因為他們不像協議的各國，以國完全不相信伊朗的核生產是用於和平的民用。

以國拖延伊朗

據《英國廣播公司》報導，他們稱呼這2天的事情為「影子戰爭」（Shadow War），認為以色列此舉就是替伊以關係升溫，首先如上述，以色列對核協議的理解就與協議各國不同，總理那坦雅胡(下同)多次對美國告誡，伊朗政權是中東最大威脅，並不停的發展核導彈。面對維也納會議，大家坐下來慢慢談，以色列並不信服，選擇以最直接方式拖延對手生產進度。

可能升溫的影子戰爭也發生於另外2處，今年稍早以色列貨輪在穿越阿曼灣時就受到毀損，以國矛頭直指伊朗，隨後紅海南部的伊朗貨船也被破壞，美國追蹤報導提過，過去1年半內以國瞄準了至少12艘開往敘利亞的伊朗軍事、石油貨船，雙方已是擺明以牙還牙。

邊緣政策

而另一處則是中東沒停過的戰爭，伊朗早被質疑運用代理人敘利亞，並支持黎巴嫩真主黨的動作，以色列多次警告伊朗，別利用代理人的領土組裝威脅到以國的導彈，也直接空襲過他們懷疑的代理人（敘利亞）境內基地，只是伊朗對此反應不大。

外媒形容，影子戰爭的基本主題就是邊緣政策，不打算主動真的打起來，但又不能示弱，在海運方面，以色列已面對天然劣勢，而代理人戰鬥上，伊朗總是能運用其他國家與以色列糾纏，以國本次主動在核協議議題出手是想搶個上風，但也得小心別玩火。

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