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伊朗核子設施 疑遭恐攻

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

伊朗原子能組織11日表示，該國納坦茲（Natanz）核子設施發生停電事故，指控為遭到恐怖分子攻擊，意圖是要破壞美歐與伊朗之間的核子會談。

伊朗原子能組織（AEOI）首長沙列西（Ali Akbar Salehi）透過國家電視台發布聲明，譴責這起攻擊是「徒勞無功的」行為，並敦促國際社會「正視這種反核恐怖主義」。

他說，這場攻擊是由「反對本國工業與政治進展者」所發動，攻擊者的「目的是要阻止蓬勃核子產業的發展」。但他未明確指出是哪個國家或實體發動這起破壞事件。

伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪稍早通報納坦茲核設施發生停電事故，官方的法斯通訊社（Fars）引述卡馬萬迪的話說，無人在事件中受傷，也沒有輻射外洩。

卡馬萬迪說，位於德黑蘭附近的納坦茲設施發生「與電路相關的事故」，「正在調查事件起因，稍晚會發布更多細節」。隨後沙列西就發表了上述聲明。

美聯社報導，目前還沒有人出面聲稱犯案，但矛頭立即指向以色列，當地媒體幾乎一致性地報導說，該國策畫的網路攻擊造成這次停電。若確實為以色列造成納坦茲停電，將進一步推升兩國之間的緊張局勢。

停電 伊朗

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