政變後的緬甸 基督徒擔憂害怕

緬甸已成為戰場！今年2月，緬甸軍方發動政變後，不只造成國內街頭衝突不斷，至少已釀成600人死亡，而在當地的基督教組織也表示，緬甸軍方封鎖網路後現況百業蕭條，導致外國援助無法進入，當地基督徒只能過著風聲鶴唳的恐懼生活。

據《基督教紀事報》報導，一位在當地匿名的教會領袖表示，「情況之糟讓我們已失去盼望，我們不知道未來會如何。」美國宣教資源網絡宣教士賀柏也指出，「除了擔心身體被傷害的恐懼外，他們還必須面對飢餓與無助。」

美國雙泉基督教會宣教士巴力爾表示，緬甸商業活動已氣若游絲，店家關門食物價格飆漲，而且銀行與匯錢服務也無法進行，導致援助相當困難。

2008年，氣旋納吉斯襲擊緬甸，造成3萬人死亡，非營利組織「前進的夥伴」事後捐贈20萬美元援助，幫助9,000人在災後糧食不斷炊維持1年。該組織代表比爾•麥克唐納指出，「接下去我們看到許多人受洗，他們內心與生命的改變讓我們相當驚喜，並且帶領朋友來信耶穌。」

自從今年2月翁山蘇姬等人被捕後，緬甸國內陸續爆發街頭抗議，之後暴力衝突出現也讓基督徒人心惶惶不敢出門。亞洲福音創辦人尤漢南指出，「現在緬甸沒有一處是安全的，每個晚上都是在驚慌中度過。」

《洛杉磯時報》報導，為了報復陸軍基地失守及10名軍官死亡，緬甸國防軍在20年以來首度對克倫邦增加空襲行動，由基督教宣教士戴維•尤班克創立的人道組織「自由緬甸遊騎兵」指出，至少有14名克倫邦村民被打死，另有40人受傷，超過2萬名村民被迫逃往森林，躲在食物逐漸稀少的山上防守陣地。

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