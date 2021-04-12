伊朗稱遭核子攻擊 重返核協議添變數

伊朗11日稱其核子設施遭恐怖攻擊，為正在努力重返核協議的拜登政府談判投下變數。伊朗核子設施11日突然無預警斷電，雖沒有任何化學藥品外洩，但也讓伊朗痛批是核子恐攻。儘管伊朗並未點名任何國家負責，數家以色列媒體卻自行承認是以色列的網攻所致。一邊是親密盟友，另一邊想重返核協議，恐讓美國騎虎難下。

根據《英國廣播公司》報導，伊朗的納坦茲核設施11日驚傳斷電事故。伊朗總統魯哈尼才於10日為納坦茲核設施新的離心機剪綵，11日就立刻出現斷電事故，伊朗原子能組織主席薩利希表示此次事件並未造成任何人員傷亡或核子外洩，也並未點名是哪個國家要負責。

但數家以色列媒體如《以色列公共廣播公司》、《國土報》等則直接引述不願具名的情報官員，表示這次斷電事故就是以色列的網攻行動，旨在拖延伊朗濃縮鈾的進度。而以色列總理內坦雅胡則在稍後意有所指的表示，對抗伊朗是重大任務，今天的狀況並不一定是明天的狀況，並未承認是始作俑者，但又似乎暗示，將來還會再有動作。

《法蘭西24》指出，斷電事故當下，美國國防部長奧斯汀正在以色列拜訪總理內坦雅胡與國防部長甘茨。由於拜登政府上任後，就極力想重返先前被川普撕毀的伊朗核協議，且已開始與相關國家展開談判，伊朗此次事故與以色列的可能攻擊，讓拜登政府現在騎虎難下。若拜登想要再次重返協議，勢必得在取得伊朗信任的同時下，克制以色列，避免造成談判破裂。

歐巴馬在其任內通過了伊朗核子協議（JCPOA），將伊朗可擁有的濃縮鈾限制在3.67%，以交換對伊朗全面解除制裁。但川普上任後就翻臉不認帳，對伊朗全面恢復制裁，也導致伊朗繼續發展核子項目，才會使拜登政府想重返協議，讓伊朗重回非核道路。

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