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緬民眾暴力反撲 激進份子殺18士兵

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

緬甸民眾不忍了，部分地區傳出民間武裝勢力殺害士兵。緬甸軍政府否認於抗議行動中殺害民眾及兒童，並稱恐怖份子試圖抹黑軍政府，但緬甸各地的民眾也開始進行暴力反撲，各地陸續有士兵遭民眾殺害。

軍隊否認殺害民眾

緬甸少校梭敏吞強調對《CNN》本次緬甸軍政府驅逐前政府並拘留領導人「不是政變」，重申軍政府官方說法，街頭流血事件中超過600人的死亡，是因為「暴動」示威者的失控行為，而過去的投票舞弊事件是為了維護緬甸治安。

政治犯援助協會統計，至少有600名平民被安全部隊殺害，據聯合國兒童基金會稱，政變以來已有46名兒童被殺，但軍方發言人以「動亂分子引誘兒童參與暴動，且恐怖份子試圖破壞軍方形象」回應，並強調軍方「沒理由對孩童開槍。

然而，《CNN》指出，一對父子在家中時，因軍方懷疑其藏匿抗議者，而對屋內的孩子開槍，導致該名男童死亡，驗屍時甚至被要求簽署文件，以證明「孩子不是因為遭子彈射擊而死」。

民眾以暴力反撲

緬甸近印度邊境的實皆省週六又有一名民眾遭到槍殺，並引發當地民眾反彈，據《伊洛瓦底》報導，有18名緬甸安全部隊士兵遭到殺害，庫基民族軍（KNO）的武裝團體也發表聲明，聲稱該18名士兵是死於當地居民、抗議者及KNO部隊的行動。

此外，塔木的安全部隊試圖破壞抗議者設置的路障時，也有4名士兵遭當地民眾殺害，另據政治犯援助協會統計，截至週六，從2月1日政變以來，至少有701名平民被軍政府殺害。

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